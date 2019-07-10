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Vali Canbolat’tan örnek polis ve bekçiye ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 18:38 | Son Güncelleme

Bursa Valisi Yakup Canbolat, örnek polis memuru ile bekçiyi ödüllendirdi.Vali Yakup Canbolat, araçların yoğun olduğu kavşakta elinde pazar arabasıyla beklerken sıcaktan bunaldığını anladığı yaşlı kadının yardımına koşarak karşıdan karşıya geçiren ve ardından bir esnafın sandalyesine oturtup marketten aldığı suyu ikram eden Motorize Trafik Polisi Mehmet Durmaz’ı taltif etti.Bu arada, Vali Canbolat, vazifesini devralmak üzere yola çıktığı sırada duyduğu çığlığın geldiği yöne giden ve bir kadının bıçaklandığını görerek saldırganın peşini bırakmayıp yakalayarak en yakın polis merkezine teslim eden, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Çarşı ve Mahalle Bekçisi Osman Dursun’u da başarı belgesiyle ödüllendirdi.Canbolat, asayişin sağlanmasında gösterdikleri fedakârca çalışmalarının yanı sıra bir yandan da bu tür durumlara ilgisiz kalmayıp örnek bir tutum sergiledikleri için teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Vali Canbolat’tan örnek polis ve bekçiye ödül

Bursa Valisi Yakup Canbolat, örnek polis memuru ile bekçiyi ödüllendirdi.
Vali Yakup Canbolat, araçların yoğun olduğu kavşakta elinde pazar arabasıyla beklerken sıcaktan bunaldığını anladığı yaşlı kadının yardımına koşarak karşıdan karşıya geçiren ve ardından bir esnafın sandalyesine oturtup marketten aldığı suyu ikram eden Motorize Trafik Polisi Mehmet Durmaz’ı taltif etti.
Bu arada, Vali Canbolat, vazifesini devralmak üzere yola çıktığı sırada duyduğu çığlığın geldiği yöne giden ve bir kadının bıçaklandığını görerek saldırganın peşini bırakmayıp yakalayarak en yakın polis merkezine teslim eden, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Çarşı ve Mahalle Bekçisi Osman Dursun’u da başarı belgesiyle ödüllendirdi.
Canbolat, asayişin sağlanmasında gösterdikleri fedakârca çalışmalarının yanı sıra bir yandan da bu tür durumlara ilgisiz kalmayıp örnek bir tutum sergiledikleri için teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. Tarihî valilik binasında düzenlenen törene İl Emniyet Müdür Vekili Cahit Şahin de katıldı.

Vali Canbolat’tan örnek polis ve bekçiye ödül

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