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Vali Çeber Ayder’deki kentsel dönüşüm için tarih verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 12:15 | Son Güncelleme

Rize Valisi Kemal Çeber, dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda yapılacak olan kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili henüz alanda bir çalışma olmasa da bürokrasi alanında işin sonuna gelindiğini söyledi.Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Çeber "Vatandaşlarımız henüz alanda bir şey göremediler ama bu işin bürokrasisi, hukuku ve tekniği anlamında hemen hemen işin sonuna geldik ve kısa zaman içerisinde otopark için ilk kazmayı vuracağız.

Vali Çeber Ayder’deki kentsel dönüşüm için tarih verdi

Rize Valisi Kemal Çeber, dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda yapılacak olan kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili henüz alanda bir çalışma olmasa da bürokrasi alanında işin sonuna gelindiğini söyledi.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Çeber "Vatandaşlarımız henüz alanda bir şey göremediler ama bu işin bürokrasisi, hukuku ve tekniği anlamında hemen hemen işin sonuna geldik ve kısa zaman içerisinde otopark için ilk kazmayı vuracağız. İhalesi yapıldı Ankara’da. 1700 araçlı bir otopark Ayder’in girişinde doğaya çevreye son derece duyarlı bir yapı olacak şekilde başlıyoruz. Kısa zamanda temelini atacağız. Ondan sonra kısa zamanda etaplar halinde öncelikle kaplıcalar denen alanda yeni otel binamız ve oraya taşıyacağımız işletmeler sonrada yine etaplar halinde komple düzenlemeyi kapsayacak şekilde dönüşüm faaliyeti devam edecek. Orta yayla dediğimiz salıncaklarla çok fazla gündeme gelen alanda da kamulaşma kararı almıştık. Onla ilgili süreçte devam ediyor. Oradaki 25 dönümlük alanı kamulaştıracağız. Ayder projesi sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat talimatıyla yürüyen bir proje. Biz Ayder’i tekrar eski özgün haline olabildiğince yaklaştıracak şekilde olmasına gayret ettiğimiz projeyi hassasiyetle takip ediyoruz ve otoparkla beraber inşallah bu sene sonuna kadar çalışmalara başlıyoruz" dedi.

Rize şehir merkezindeki kentsel dönüşümün esası "Can güvenliği"
Rize şehir merkezinde başlayacak olan kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili açıklamalarda da bulunan Vali Çeber "Rize kent merkezindeki kentsel dönüşüm bizim çok önemsediğimiz bir konu. Rize için çok önemli bir yatırım. Aslında çok büyük devasa bir yatırım. İçerisinde Rize kentsel dönüşüm Ekrem Orhon dediğimiz alan, küçük sanayi, Çiftekavak, Yağlıtaş, Salarha tüm bölgeyi etkileyecek etaplar halinde bir dönüşüm. İlk başlayacağımız yer Deniz Caddesi. Belediye blokları dediğimiz alan orayla ilgili de Çevre Bakanlığımız TOKİ hemen hemen işin sonuna geldi; teknik çalışmaların ve hukuki altyapıların. Şimdi eşleştirmeler yapılıyor mevcut ticarethaneler, işletmelerin olduğu yerde muhafazasını öngördüğümüz için belli bir kat seviyesine kadar onlarla ilgili eşleştirmeler yapılıyor. Maliyetlendirme konusunda çalışmalar devam ediyor ama sona yaklaşıldı. Bunu tabi belediye merkezli olduğu için Rize Belediye Başkanımız ve ekibi hassas bir şekilde takip ediyor. Sadece estetik bir iş değil herkesin bunu bilmesi lazım. Çok çirkin bir görüntü ve mutlaka bundan kurtulacağız" diye konuştu.
Kentsel dönüşümde esasın can güvenliği olduğunu vurgulayan Vali Çeber "Oradaki binaların tamamı korozyona uğramış, tamamen sağlıksız, tamamen kullanım şartları son derece kötü ve her türlü afete karşı son derece zayıf binalar olmasından kaynaklı yapılan bir dönüşüm olduğu için de son derece önemli. Orada inşallah bu yılın sonu olmadan kazmayı vuracak şekilde çalışmaları neticelendirmeyi amaçlıyoruz ve çalışmaların son aşamalara geldiğini de bir kez daha ifade etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

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