Vali Çeber Ayder’deki kentsel dönüşüm için tarih verdi

Rize şehir merkezindeki kentsel dönüşümün esası "Can güvenliği"

Rize şehir merkezinde başlayacak olan kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili açıklamalarda da bulunan Vali Çeber "Rize kent merkezindeki kentsel dönüşüm bizim çok önemsediğimiz bir konu. Rize için çok önemli bir yatırım. Aslında çok büyük devasa bir yatırım. İçerisinde Rize kentsel dönüşüm Ekrem Orhon dediğimiz alan, küçük sanayi, Çiftekavak, Yağlıtaş, Salarha tüm bölgeyi etkileyecek etaplar halinde bir dönüşüm. İlk başlayacağımız yer Deniz Caddesi. Belediye blokları dediğimiz alan orayla ilgili de Çevre Bakanlığımız TOKİ hemen hemen işin sonuna geldi; teknik çalışmaların ve hukuki altyapıların. Şimdi eşleştirmeler yapılıyor mevcut ticarethaneler, işletmelerin olduğu yerde muhafazasını öngördüğümüz için belli bir kat seviyesine kadar onlarla ilgili eşleştirmeler yapılıyor. Maliyetlendirme konusunda çalışmalar devam ediyor ama sona yaklaşıldı. Bunu tabi belediye merkezli olduğu için Rize Belediye Başkanımız ve ekibi hassas bir şekilde takip ediyor. Sadece estetik bir iş değil herkesin bunu bilmesi lazım. Çok çirkin bir görüntü ve mutlaka bundan kurtulacağız" diye konuştu.

Kentsel dönüşümde esasın can güvenliği olduğunu vurgulayan Vali Çeber "Oradaki binaların tamamı korozyona uğramış, tamamen sağlıksız, tamamen kullanım şartları son derece kötü ve her türlü afete karşı son derece zayıf binalar olmasından kaynaklı yapılan bir dönüşüm olduğu için de son derece önemli. Orada inşallah bu yılın sonu olmadan kazmayı vuracak şekilde çalışmaları neticelendirmeyi amaçlıyoruz ve çalışmaların son aşamalara geldiğini de bir kez daha ifade etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.



PARTNER Onu bir de makyajsız görün