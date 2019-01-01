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Vali Çeber'den güvenlik noktalarına ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 02:44 | Son Güncelleme

Vali Çeber'den güvenlik noktalarına ziyaret

RİZE (AA) - Rize Valisi Kemal Çeber, yeni yıl dolasıyla polis ve jandarma güvenlik noktalarına ziyarette bulundu.

Vali Çeber, beraberindeİl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ile yeni yıl akşamı polis ve jandarma noktalarında görev yapan polis ve askerleri yerinde ziyaret etti.

İlk ziyaretini Fındıklı ilçesindeki polis uygulama noktasına yapan Vali Çeber, burada görev yapan güvenlik güçleriyle bir araya geldi. Polis ve jandarma ekipleri ile bir süre sohbet eden Çeber, Alipaşa mevkisindeki uygulama noktasında görev yapan polislerin yeni yılını kutladı.

Ziyaretlerin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Vali Çeber, yeni yıla yol kontrol noktalarını ziyaret ederek girdiklerini belirtti.

2018 yılının sonunu hüzünlü geçirdiklerini anlatan Çeber, "İlk önce Rize Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Hamdi Yılmaz'ı kaybettik. Ardından İl Emniyet Müdürümüz Altuğ Verdi şehit oldu. 2018 yılı bütün olumsuzlukların sona erdiği yıl olsun diye umut ediyoruz. 2019 yılı ile beraber inşallah mutlu olduğumuz günleri yaşarız." dedi.

- Polislere çorba ikramı

AK Parti Rize İl Gençlik Kolları üyeleri ise kentte polis noktalarını ziyaret ederek, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin isminin yer aldığı bardakla polislere çorba ikramında bulundu.

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