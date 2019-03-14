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Vali, ceketini çıkartıp öğrencilerle maç yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 11:22 | Son Güncelleme

Sivas Valisi Salih Ayhan, okul ziyareti sırasında voleybol oynayan öğrencileri görünce ceketini çıkartıp aralarına girdi.Vali Salih Ayhan, Valilik tarafından hayata geçirilen ’Spor Sivas Projesini’ yerinde gözlemlemek için Sivas Lisesi ve Kongre Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Vali, ceketini çıkartıp öğrencilerle maç yaptı

Sivas Valisi Salih Ayhan, okul ziyareti sırasında voleybol oynayan öğrencileri görünce ceketini çıkartıp aralarına girdi.
Vali Salih Ayhan, Valilik tarafından hayata geçirilen ’Spor Sivas Projesini’ yerinde gözlemlemek için Sivas Lisesi ve Kongre Anadolu Lisesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında öğrencilerin; masa tenisi, hentbol, voleybol ve basketbol oynadığını görünce ceketini çıkartıp aralarına girdi. Uzun süre öğrencilerle maç yapan Ayhan, başarılı atışlarıyla dikkat çekti. Öğrencilerin de vali ile yaptıkları müsabakadan memnun oldukları görüldü. Ayhan, keyifli maç sonrası takım arkadaşlarını ve rakip öğrencileri tebrik etti.

Vali, ceketini çıkartıp öğrencilerle maç yaptı

Vali, ceketini çıkartıp öğrencilerle maç yaptı

Vali, ceketini çıkartıp öğrencilerle maç yaptı

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