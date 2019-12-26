Vali Çiftçi’den 103 öğrencinin zehirlendiği yurtta inceleme

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Osmancık ilçesinde 103 öğrencinin kombi bacasının yerinden çıkması sonucu sızan karbonmonoksit gazının yurda dolması sonucu 103 öğrenci zehirlendi.

Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ile birlikte Ömer Derindere Fen Lisesi Kız Pansiyonunu gezen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Mustafa Çiftçi, öğrenci yurdunda daha güvenli bir sistemi devreye aldıklarını açıkladı. 12 Aralık’ta Fen Lisesi öğrenci yurdunda karbonmonoksit gazından etkilenen öğrencilerin hastaneye kaldırıldığını Osmancık ve Çorum’da tedavi altına alınan öğrencilerin daha sonra taburcu edildiğini hatırlatan Çiftçi, "Olayın ardından yurdu boşaltarak öğrencilerimizi diğer pansiyonlarımız ve Öğretmenevi’mize yerleştirdik. Öğrenci yurdumuzda daha güvenli bir sistem kuruyoruz. Kombilerin yeri değişti. Bacanın yeri değişti. Sistem bugün itibariyle devreye alınacak. Daha sonra güvenlik ölçümleri yapılacak. Denenecek. Tüm riskler ortadan kalktıktan sonra öğrencilerimizi tekrar yurdumuza alacağız. Herhangi bir sızıntıya karşı tedbir olsun diye 4 tane ayrı güvenlik sensörü takılacak. Bütün güvenlik tedbirleri alındıktan sonra öğrencilerimizi gönül huzuru içerisinde tekrar yurda yerleştirmiş olacağız" dedi.

