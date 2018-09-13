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Vali Çiftçi'den Meltem Ö. hakkında hakaret davası

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 15:10 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ Valisi olarak görev yaparken, merkeze alınan Orhan Çiftçi, 2014 yılında Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde husumet yaşadığı Meltem Ö.

Engin ÖZMEN/KIRKLARELİ, (DHA) - KIRKLARELİ Valisi olarak görev yaparken, merkeze alınan Orhan Çiftçi, 2014 yılında Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde husumet yaşadığı Meltem Ö. hakkında, attığı mesajlarla kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle dava açtı. Kırklareli 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya Çiftçi, katılmadı. Duruşmada yer alıp, savunma yapan Meltem Ö. ise "Kimse, kimseye durduk yerde hakaret etmez" dedi. Kırklareli Valisi olarak görev yaparken, merkeze alınan Orhan Çiftçi, 2014 yılında Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde husumet yaşadığı Meltem Ö. hakkında, olayın ardından kendisine cep telefonundan gönderdiği mesajlarla hakaret ettiği iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu. Savcılık tarafından 'yetkisizlik' kararı verilerek dosya, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Tamamlanan soruşturma kapsamında Meltem Ö. hakkında, Kırklareli 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne 'Orhan Çiftçi'ye yönelik hakaret', 'kişilerin huzur ve sükununu bozmak' iddiasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. MUDANYA'DAN DURUŞMAYA GELDİ Kırklareli 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, merkeze alınan Vali Orhan Çiftçi ve avukatı katılmazken, Bursa'nın Mudanya ilçesinde oturan Meltem Ö. geldi. Talimatla ifade vermek yerine duruşmaya çıkmayı tercih ettiği için geldiğini dile getiren Meltem Ö., kendisini savundu. Orhan Çiftçi ile Mudanya'da kaymakam olduğu 2014 yılında tanıştıklarını anlatan Meltem Ö., "Kimse, kimseye durduk yerde hakaret etmez" dedi. ÇİFTÇİ'NİN TELEFON KAYITLARINA BAKILACAK Kırklareli 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nin hakimi, Meltem Ö.'nün ifadesinin ardından Orhan Çiftçi'nin şikayete konu olan 1- 10 Mayıs 2017 tarihlerindeki telefon kayıtlarının incelemesine karar vererek, duruşmayı erteledi. Mahkeme çıkışı konuşan Meltem Ö., kendisini koruduğunu belirterek, "Hiç kimse, durup dururken kimseye hakaret etmez. Bugün davanın ilk duruşması vardı. Mudanya'dan yola çıkıp, Kırklareli'ndeki duruşmaya geldim. Avukatımı getirmedim, olayları kendim yaşadığım için kendim anlatmak istedim" diye konuştu.

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