Vali Çiftçi’den yılbaşı denetimi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni yıl öncesi Ankara karayolundaki kontrol noktasındaki denetimleri yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte kontrol noktasını ziyaret eden Vali Çiftçi, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kontrol noktasında durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet eden Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın, yeni yılını kutladığı sürücülerden hem pandemi hem de trafik kurallarına uymaları için çağrıda bulundular.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “2020 yılı ülkemiz, şehrimiz, insanlık adına zor geçti. Son gündeyiz. Son saatlerdeyiz. Yeni yıllı beraber daha mutlu, daha huzurlu bir Çorum, Türkiye ve dünya olsun istiyoruz” dedi.

“2020 yılı hem ülke olarak hem dünya olarak zor günlerden geçtik”

Yılbaşı nedeniyle yolculuğa çıkan vatandaşlara yönelik hem maske hem de emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildiğini anlatan Vali Çiftçi, “Ülke genelinde de emniyet ve jandarma birimleri tarafından da bu denetimler gerçekleştiriliyor. Vatandaşlarımızın ve toplum sağlığının garanti altına alınması için bu denetimler yapılıyor. 2020 yılı daha çok pandemi ile mücadele ile geçti. Hem ülke olarak hem dünya olarak zor günlerden geçtik. 2021 yılında aşıyla beraber bu belanın, musibetin insanlığın üzerinden kalmasını niyaz ediyorum. Pandemi ile mücadele konusunda sağlık personelimiz son derece gayretli bir çalışma sarf ettiler. Toplumun diğer kesimleriyle birlikte en fazla mücadeleyi onlar verdiler” şeklinde konuştu.