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Vali çocuklara masal okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 19:27 | Son Güncelleme

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Dünyanın en iyi 10 öğretmeni" arasında yer alan Ayvacık Anaokulu öğretmeni Nurten Akkuş’un okulunu ziyaret ederek çocuklara masal okudu.Vali Kaymak, "Baba Bana Bir Masal Anlat" projesiyle babaların da okula gelerek çocuklarının bulunduğu sınıflarda masal kitabı okumalarını sağlayan ve "Dünyanın en iyi 10 öğretmeni’"arasında yer alan Ayvacık Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş’u okulunda ziyaret etti.

Vali çocuklara masal okudu

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Dünyanın en iyi 10 öğretmeni" arasında yer alan Ayvacık Anaokulu öğretmeni Nurten Akkuş’un okulunu ziyaret ederek çocuklara masal okudu.

Vali Kaymak, "Baba Bana Bir Masal Anlat" projesiyle babaların da okula gelerek çocuklarının bulunduğu sınıflarda masal kitabı okumalarını sağlayan ve "Dünyanın en iyi 10 öğretmeni’"arasında yer alan Ayvacık Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş’u okulunda ziyaret etti. Akkuş’un "Baba Bana Bir Masal Anlat" projesine destek olarak, çocuklara "Kırmızı Elma" masalını okuyan Vali Kaymak, kendisini dikkatle dinleyen ve masalın sonunda sorduğu soruların hepsini doğru cevaplayan çocukları tebrik ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Vali çocuklara masal okudu

Vali çocuklara masal okudu

Vali çocuklara masal okudu

Vali çocuklara masal okudu

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