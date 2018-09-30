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Vali Dağlı "kız isteme" merasimine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 10:23 | Son Güncelleme

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, kendisine Valiliğin internet sitesinin "Valiye Mesaj" bölümünden ulaşan gencin kız isteme merasimine katılma davetine icabet ederek, çiftin söz yüzüklerini taktı

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, kendisine Valiliğin internet sitesinin "Valiye Mesaj" bölümünden ulaşan genç için kız istedi.

Vali Dağlı, mesajına "Sayın Valim, ben ailemle kendime kız isteyeceğim, sizi de o akşam yanımda görmek istiyorum." diye yazan 26 yaşındaki Ömer Çengel'in "kız isteme" merasimine katıldı.

Gelin adayı Özge Zengin'in Ağa Mahallesi'ndeki evine giden Dağlı, burada ailelerle bir süre sohbet ettikten sonra "Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Özge kızınızı Ömer oğlumuza istiyoruz." diyerek Mehmet Zengin'den kızı istedi.

Baba Zengin de Vali Dağlı'ya merasime katıldığı için teşekkür ederek, kızını verdi.

İkramın ardından Vali Dağlı, çiftin söz yüzüklerini takarak kurdeleyi kesti. Dağlı gelin ve damat adaylarıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Merasime, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz de katıldı.

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