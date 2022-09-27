Vali Dağlı tostun fiyatını beğenmedi, lise kantincisini uyardı! "Sen kendi çocuğuna bu kadar az mı veriyorsun"

Samsun Valisi Dağlı'dan Atakum Anadolu Lisesi'ndeki denetiminde çok konuşulacak bir tepki geldi. "Fiyatlarımız afaki mi yoksa makul fiyatlar mı bunların tamamına bakıyoruz" diyen Dağlı, oluşturdukları 10 ekibin habersiz denetim yapacağını açıkladı. Dağlı ile kantinci arasındaki tost fiyatı diyaloğu dikkat çekti.

"PEYNİR DİLİMLERİ ÇOK KÜÇÜK, FİYATI YÜKSEK"

Samsun Valisi Dağlı, ilgili kurumların müdürlerinin katılımıyla Atakum Anadolu Lisesi’nin kantinini denetledi. Vali Dağlı satışa sunulan tüm ürünler hakkında görevlilerden bilgi aldı. 12,5 TL’den satışa sunulan bir tostun içindekileri yetersiz bulan Vali Dağlı kantinciye uyarıda bulunarak, “Tost ekmeğinin içindeki peynir dilimleri çok küçük. Sen kendi çocuğuna bu kadar az mı veriyorsun. Böyle olmaz. Fiyatı da yüksek. Bu ekmeği aldığınız yer ile konuşmak lazım” ifadelerini kullandı.

Akabinde denetimde Vali Dağlı’ya bilgi veren İl Ticaret Müdürlüğü personeli, "Fiyatlarda artış var. Geçen sene 6-7 TL olan tostlar 10 ile 12 TL’ye çıktı” şeklinde konuştu.

“10 EKİP HABERSİZ DENETİM YAPACAK”

Denetim sonrası açıklamalarda bulunan Vali Dağlı, “Çocuklarımızın sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için ilgili kurum müdürlerimizle buradayız. Kontrol ekiplerimiz de burada. Milli Eğitim, Ticaret, Tarım ve Orman ile Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte denetim yapıyoruz. Bu denetimler 10 ekiple hem il merkezinde hem de ilçelerde devam edecek. İlk olarak arkadaşlarımız okul gıdası anlamında gıdalara bakıyorlar. İkinci olarak satılan ürünler hijyene uygun mu, sağlıklı mı, çocuklarımızın sağlığına zarar getirecek bir durumu var mı bunları inceliyorlar. Üçüncü ise en az bunlar kadar önemli olan, velilerimizce ve bizlerce de önemli olan fiyatlarımız konusudur. Fiyatlarımız afaki mi yoksa makul fiyatlar mı bunların tamamına bakıyoruz. 10 tane ekip oluşturduk. Bugün itibarıyla çalışmalara başladılar. Çocuklarımızın sağlığı her şeyin üzerindedir. Kantinlerdeki fiyatları biz bir daha organize edeceğiz" dedi.

"DENETİMLER HABERSİZ DEVAM EDECEK”

Kantin fiyatları konusunda velilerin ve öğrencilerin ALO 175’e ihbarda bulunabileceğini hatırlatan Vali Dağlı, "Fiyat konusunda velililerimize ve çocuklarımıza büyük bir iş düştüğünü özellikle hatırlatmak istiyorum. Burada Ticaret Müdürlüğümüzün ALO 175 hattı var. Buraya fahiş gördükleri okul kantini ile ilgili fiyatlarla ilgili anında bildirimde bulunabilirler. Kendi çocuğumuza yedirmediğimiz gerek gramaj olarak gerek hijyen olarak hiçbir şeyi okullarımızdaki çocuklarımıza yedirtmeyeceğiz. Bunu kantincilerimize dikte edeceğiz. Bu denetimler habersiz olarak devam edecek” açıklamasında bulundu.

Kantinde satılan diğer ürünler fiyatları ise şu şekilde:

Çift lavaş döner 15 TL, yarım ekmek döner 15 TL, sandviç ekmek 10 TL, hamburger 15 TL, kaşarlı tost 10 TL, karışık tost 12 TL, sucuklu tost 10 TL, pilav ve yemek 15 TL, köfte nugget ve çorba ise 15 TL.

Denetime ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, İl Ticaret Müdürü Kürşat Turpçu ve müdürlüklerin gerekli personeli katıldı.

(İHA)

