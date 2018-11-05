Vali Davut Gül, Sivas'tan gözyaşlarıyla uğurlandı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS Valiliği görevindeyken son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Gaziantep Valiliği'ne atanan Vali Davut Gül için uğurlama töreni düzenlendi. Törene katılanlar Vali Gül'ü gözyaşları içinde uğurlandı.
1 Haziran 2016 tarihinde atanan ve 28 aydır Sivas Valiliği görevini sürdüren Davut Gül son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Gaziantep Valiliği'ne atandı. Vali Gül için Valilik önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Belediye Başkanı Sami Aydın ile il protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada bir konuşma yapan Vali Gül, 2,5 yıldır Sivas'ta görev yaptığını hatırlatarak, "Bize bu fırsatı veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, önceki Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, önceki ve şimdiki İçişleri Bakanlarımıza, milletvekillerimize hepsine teşekkür ediyorum. İktidarı ile muhalefeti ile bütün siyasi parti il başkanlarına, il genel meclisi üyelerine, kaymakamlarımıza, mesai arkadaşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Burada yaptığımız çalışma, Sayın Cumhurbaşkanımızın il valilerine verdiği hedefler ve buna da yerelde bu saydığım kişilerin destekleriyle oldu. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte aynı bayrak, aynı şekilde, daha iyi şekilde devam edecek. Sizlerden istirhamım; 2,5 yıl boyunca bana hep destek verdiniz, aslına bana destek verirken Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Sivas'a destek verdiniz, aynı şekilde Salih Ayhan Valimize de bu desteği vererek Sivas'a ve Türkiye'ye katkı sunmanızı istirham ediyorum. Hakkınızı helal etmenizi istiyorum" dedi.
Konuşmanın ardından Vali Davut Gül ve eşi Gülden Gül kendilerini uğurlamaya gelenlerle tek tek tokalaştı. Vali Gül'ün eşi Gülden Gül törende gözyaşlarına hakim olamazken, vedalaşmaya gelenlerin de ağladıkları gözlendi.
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