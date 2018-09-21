Vali'den, işi aksatan müteahhide fırça!

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti milletvekilleri iel birlikte Siirt Havalimanı'nda denetlemelerde bulundu.
Daha önce Ağustos ayında bitirileceği sözü verilen, ancak bitirilmeyince bu kez Eylül ayında tamamlanacağı söylenen havaalanının yine bitmediğini öğrenen Vali Atik, firma yetkililerini çağırdı. Ancak muhatap olacak bir yetkili bulamayan Vali Atik, aradığı firma yetkilisinin telefonu da yaklaşık 1 saat meşgul çaldı.
Vali Atik, çalışmaların neden durduğu sorusuna; para alamadıkları için malzeme getiremedikleri cevabını veren yüklenici firma şefine çok sert tepki gösterdi. Vali Atik, daha sonra telefonla ulaştığı firma yetkilisine, "Sizden kaynaklı sorunlardan dolayı havaalanı neden bitmiyor? Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından buranın açılış tarihi ile ilgili söz çıktı. Bu havaalanı bitecek ve biran önce açılacak. Şubat ayından beri çalışmaların yapıldığı burada ne müteahhit var ne de bir muhatap" dedi.
2 yıldır kapalı olan Siirt Havaalanında Şubat 2018'den beri pist uzatma ve ışıklandırma cihazlarının monte edilmesi için yapılan ihalenin ardından çalışma başlatılmış. 10 Haziran 2018'de açılacağı sözü verilen havaalanı bitmeyince, Ağustos ayına ve en sonra da Eylül ayında çalışmaların tamamlanacağı sözü verildi. Ancak Kurban Bayramı’ndan sonra birkaç rutin beton çalışmalarının dışında havaalanında yapılana çalışmalar durmuş vaziyette.
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