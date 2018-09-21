HABER

Vali'den, işi aksatan müteahhide fırça!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 21:01 | Son Güncelleme

Şubat 2018'den beri tadilatta olan Siirt Havaalanında yapılan çalışmaların durduğunu öğrenen Vali Atik, şok baskın düzenleyerek işi savsaklayan yüklenici ve taşeron firma yetkililerini çok sert azarladı.

Vali'den, işi aksatan müteahhide fırça!

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti milletvekilleri iel birlikte Siirt Havalimanı'nda denetlemelerde bulundu.

HİÇBİR YETKİLİ BULAMADI

Daha önce Ağustos ayında bitirileceği sözü verilen, ancak bitirilmeyince bu kez Eylül ayında tamamlanacağı söylenen havaalanının yine bitmediğini öğrenen Vali Atik, firma yetkililerini çağırdı. Ancak muhatap olacak bir yetkili bulamayan Vali Atik, aradığı firma yetkilisinin telefonu da yaklaşık 1 saat meşgul çaldı.

"BU HAVAALANI BİTECEK VE HEMEN AÇILACAK"

Vali Atik, çalışmaların neden durduğu sorusuna; para alamadıkları için malzeme getiremedikleri cevabını veren yüklenici firma şefine çok sert tepki gösterdi. Vali Atik, daha sonra telefonla ulaştığı firma yetkilisine, "Sizden kaynaklı sorunlardan dolayı havaalanı neden bitmiyor? Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından buranın açılış tarihi ile ilgili söz çıktı. Bu havaalanı bitecek ve biran önce açılacak. Şubat ayından beri çalışmaların yapıldığı burada ne müteahhit var ne de bir muhatap" dedi.

2 YILDIR KAPALI DURUMDA

2 yıldır kapalı olan Siirt Havaalanında Şubat 2018'den beri pist uzatma ve ışıklandırma cihazlarının monte edilmesi için yapılan ihalenin ardından çalışma başlatılmış. 10 Haziran 2018'de açılacağı sözü verilen havaalanı bitmeyince, Ağustos ayına ve en sonra da Eylül ayında çalışmaların tamamlanacağı sözü verildi. Ancak Kurban Bayramı’ndan sonra birkaç rutin beton çalışmalarının dışında havaalanında yapılana çalışmalar durmuş vaziyette.

PARTNERTürkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmazTürkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmaz
Terör örgütüne bir darbe daha! 6 PKK'lı öldürüldüTerör örgütüne bir darbe daha! 6 PKK'lı öldürüldü
GÜNCELLEME - Kocaeli'deki "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" operasyonuGÜNCELLEME - Kocaeli'deki "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Siirt havalimanı Vali müteahhit Fırça ali fuat atik

En Çok Okunan Haberler

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması: Direkt başkanla çalışırım

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması: Direkt başkanla çalışırım

Çağla Şıkel'in aylık kazancı 200 bin TL!

Çağla Şıkel'in aylık kazancı 200 bin TL!

İstanbul'da az önce düğmeye basıldı! Operasyon başladı, giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da az önce düğmeye basıldı! Operasyon başladı, giriş çıkışlar tutuldu

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!

AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde döviz artışı nedeniyle tuvalete zam

İzmir'in Bayraklı ilçesinde döviz artışı nedeniyle tuvalete zam

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Terör örgütüne bir darbe daha! 6 PKK'lı öldürüldü

Terör örgütüne bir darbe daha! 6 PKK'lı öldürüldü

FETÖ'nün medya yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün medya yapılanması davasında flaş gelişme!

AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!

AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!

TSK açıkladı: PKK'nın lider kadrosundan 3 terörist öldürüldü

TSK açıkladı: PKK'nın lider kadrosundan 3 terörist öldürüldü

Buraya 400 yıldır tek bir yağmur damlası dahi düşmüyor!

Buraya 400 yıldır tek bir yağmur damlası dahi düşmüyor!

Adalet Bakanı'ndan şaşırtan kriz açıklaması: Bu yaşadıklarımız psikolojik

Adalet Bakanı'ndan şaşırtan kriz açıklaması: Bu yaşadıklarımız psikolojik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.