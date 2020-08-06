HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vali'den kritik uyarı! 'Gerekirse düğünleri, taziyeleri yasaklayabiliriz'

Vali'den kritik uyarı! 'Gerekirse düğünleri, taziyeleri yasaklayabiliriz'

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 15:00 | Son Güncelleme

Kastamonu Valisi Avni Çakır, 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganıyla gerçekleştirilen denetime katılarak, "Gerekiyorsa düğünlerin, taziyelerin yasaklanması yönünde kararlar alabiliriz. Vakalar artmaya devam ederse, tedbir almaktan çekinmeyeceğiz" dedi.

Vali'den kritik uyarı! 'Gerekirse düğünleri, taziyeleri yasaklayabiliriz'

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge doğrultusunda 81 ilde yapılan koronavirüs denetimi Kastamonu'da da Vali Avni Çakır'ın katılımıyla yapıldı. Kent merkezindeki esnafı dolaşan Vali Çakır, make ve sosyal mesafe konularında uyarılarda bulundu.

Vali Çakır, "Kastamonu olarak Covid-19 ile mücadelede çok başarılı çalışmalar verdik. Sağlık merkezlerimizdeki tedavi kotamızda bir sıkıntı yoktu ama şu an limitlerimiz dolmak üzere. O yüzden alarm zillerimiz yüksek seviyede çalmaya başladı. Halkımızın, esnafımızın, vatandaşımızın dikkatini en yüksek seviyeye çıkartılması noktasında böyle bir harekete ihtiyacımız vardı. Gerekiyorsa düğünlerin, taziyelerin yasaklanmasında ve çok ciddi sınırlamaların getirilmesi noktasında kararlar alabiliriz. Bu noktada Bakanlığımız genelgesi doğrultusunda Kastamonu Valiliği olarak hareket ediyoruz. Şu aşamada bu tedbir gündemimizde yok. Fakat ilk fırsatta gelebilir. Vakalar artmaya devam ederse, tedbir almaktan çekinmeyeceğiz" dedi.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gizemli sevgili ortaya çıktı! Gizemli sevgili ortaya çıktı!
Samsun Valisi'nden o iddialara yalanlamaSamsun Valisi'nden o iddialara yalanlama
Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

En Çok Okunan Haberler

Murat Övüç'e bir şok daha! Sahneden indirip...

Murat Övüç'e bir şok daha! Sahneden indirip...

İşte İnce'nin yaptırdığı ankette oy oranı

İşte İnce'nin yaptırdığı ankette oy oranı

'Okullar açılmalı mı?' sorusuna flaş yanıt

'Okullar açılmalı mı?' sorusuna flaş yanıt

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

Bakan açıkladı! Ödemeler yarın başlıyor

Bakan açıkladı! Ödemeler yarın başlıyor

Bakan Soylu açıkladı! Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Bakan Soylu açıkladı! Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! 81 il valiliğine gönderildi

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! 81 il valiliğine gönderildi

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

İşte 50 milyon TL kazandıran numaralar!

İşte 50 milyon TL kazandıran numaralar!

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Diğer Haberler
Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramını kimler kutlar? Gadir Hum Bayramı’nda ne yapılır?

Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramı'nı kimler kutlar, ne yapılır?

Samsun Valisi'nden o iddialara yalanlama

Samsun Valisi'nden o iddialara yalanlama

Zonguldak Vali Vekili: Kente gelen, hasta olup gidiyor

Zonguldak Vali Vekili: Kente gelen, hasta olup gidiyor

Vali’ye gülümseten cevap! 'Bugün olmaz gelemem misafirim var'

Vali’ye gülümseten cevap! 'Bugün olmaz gelemem misafirim var'

Avcılar'da kamyonun parçalandığı feci kaza kamerada

Avcılar'da feci kaza! Kamyon parçalandı

İçişleri Bakanı Soylu, halk otobüsüne bindi

İçişleri Bakanı Soylu, halk otobüsüne bindi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.