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Vali'den tayin isteyen öğretmenlere sert çıkış: Çok ayıp

14.03.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Valisi Okay Memiş, hemen tayin isteyen öğretmenlere tepki gösterdi. "Erzurum’da genç arkadaşlar atanınca hemen tayin derdine düşüyorlar. Çok ayıp yaptıkları" diyen Vali Memiş, "Siz dağlarda olan Kürt, Türk, Alevi ve fakir çocukları yetiştirmeyecekseniz ne gereği var yaptığınız işin anlamıyorum. Orada olmak size bir fırsattır” ifadelerini kullandı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Eğitim Yönetici Geliştirme Programı seminerinde hemen tayin isteyen öğretmenlere sert çıkarak, “Öğretmen arkadaşlar siz dağlarda olan Kürt, Türk, Alevi ve fakir çocukları yetiştirmeyecekseniz ne gereği var yaptığınız işin anlamıyorum. Orada olmak size bir fırsattır” dedi.

Erzurum’da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Eğitim Yönetici Geliştirme Programı (YÖGEP) semineri başladı. 81 ilden toplam 215 eğitim yöneticisinin katıldığı seminer, 10 gün boyunca Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’nde devam edecek. Seminerin açılışına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Akşar ve Erzurum Valisi Okay Memiş katıldı.

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"KADIN YÖNETİCİ SAYISI ARTMALI"

Açılışta konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Akşar, katılımcıların arasında kadın yöneticilerin azlığına dikkat çekerek, eğitimde kadın yöneticilerin sayısının artması gerektiğini ifade etti. Akşar, “Bu eğitimin yöneticilerimiz için faydalı olacağı, onların mesleki gelişimine katkı sağlayacağına hiç şüphemiz yok. Okullar toplumun farklı kesimlerinden gelen gençleri bütünleştiren yapılardır. Bir başka yönüyle okul yöneticileri kurumlarında insan kaynaklarının motivasyonunu, bağlılığı ve gelişimi üzerinde belirleyicidir. Eğitim yöneticilerimiz için planladığımız bu program çok önemlidir. Ankara, İstanbul ve İzmir’den 5, diğer büyükşehirlerden 4’er, bunların dışında kalan diğer tüm illerimizden 2’şer olmak üzere toplamda 215 eğitim yöneticimiz ve onların içinde sadece 12 kadın eğitim yöneticimiz var. Bir sonrakinde umarım artacaktır” dedi.

"HEMEN TAYİN DERDİNE DÜŞÜYORLAR, ÇOK AYIP YAPTILARI"

Vali Okay Memiş ise, Erzurum’a atanan ve hemen tayin isteyen öğretmenlerin ellerine geçen fırsatları değerlendiremediğini ifade ederek, “Erzurum’da genç arkadaşlar atanınca hemen tayin derdine düşüyorlar. Çok ayıp yaptıkları. Öğretmen babam bana diyor ki ’Tayin olmak isteyenlere izin verme.’ Bu bana bir baba tavsiyesi gibi oldu. Öğretmen arkadaşlar siz dağlarda olan Kürt, Türk, Alevi ve fakir çocukları yetiştirmeyecekseniz ne gereği var yaptığınız işin anlamıyorum. Orada olmak size bir fırsattır. Gençler buna zulüm olarak bakıyor. Artık yapılan büyük yatırımlar var. Bu ülkenin doğusu ve batısı arasındaki kalkınma farkı giderek azalıyor. Her ilde üniversiteler, havalimanları ve yatırımlar var. Sen öğretmen olarak aydınlatacaksın bu milleti. Bir çocuk kazanın. O öğrencinin ne olacağı belli olmuyor. Benim bazı öğretmenlerim benim Erzurum Valisi olacağımı hayatta kestiremiyordu. Kestirenlerle zaten halen görüşüyorum” şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
öğretmen ataması Erzurum
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