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Vali Deniz: "(Uçak düştü ihbarı) Yanlış ihbar olduğunu değerlendiriyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 14:58 | Son Güncelleme

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa’nın Selendi ilçesinde uçak düştüğüne yönelik yapılan ihbar üzerine başlatılan çalışmayla ilgili olarak, "Ekiplerimiz aramaya çıktı, henüz bir iz yok.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa’nın Selendi ilçesinde uçak düştüğüne yönelik yapılan ihbar üzerine başlatılan çalışmayla ilgili olarak, "Ekiplerimiz aramaya çıktı, henüz bir iz yok. Yanlış değerlendirmeyle yapılan bir ihbar olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Manisa Valisi Ahmet Deniz, Selendi’de jandarmaya yapılan uçak düştü ihbarına ilişkin bir açıklama yaptı. İlgili birimlerin ihbar üzerine hemen çalışma başlattığını kaydeden Deniz, "Selendi’de bir vatandaşımız alçaktan geçen uçağı gördükten sonra ’düştüğünü zannettim’ şeklinde ihbarda bulunuyor. Ondan başka gören yok. Ekiplerimiz aramaya çıktı, henüz bir iz yok. Yanlış değerlendirmeyle yapılan bir ihbar olduğunu düşünüyoruz. Civar köylerde de gören yok. İhbarda bulunan vatandaşa da ulaştık. ’Uçak düştü’ şeklinde değil, ’düşmüş olabilir’ şeklinde bir ihbarda bulunduğunu söylüyor. Bu yüzden yanlış ihbar olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

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