VALİ DOĞAN: FAİL YA DA FAİLLERİ EN KIZA ZAMANDA BULACAĞIZ

Paslı köyünde Sedanur Guzel'in cenaze törenine katılıp, baba Abdullah Güzel ile birlikte saf tutan Vali Rahmi Doğan, taziye evinde konuşma yaptı. Masum bir yavrunun cenaze töreni için bir araya geldiklerini belirten Vali Doğan, şunları söyledi: "Olay çok acı ve hepimizi de çok derinden üzmüştür. Tüm Türkiye bunu yakinen takip etmiş ve bu üzüntüye iştirak etmiştir. Bu tür olaylar, ülkemizde maalesef son günlerde artmış bir vaziyettedir. Burada yapılması gereken hem aile, hem ebeveynlerin yapması gereken ortada, hem de devlet olarak bizlerin yapması gerektiği ortadadır. Bu çirkin ve nefret uyandıran faili ya da failleri kimse en kısa sürede bulup, çıkartıp, adaletin önüne koyacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Olay olduğu andan itibaren devlet, tüm kurumlarıyla, uzmanlarıyla burada olaya müdahil olmuştur, takip etmiştir, neticelendirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu burada kalmaz. Hem sizin, hem millet adına hesabını sorarız. Yapanları da adli mercilere teslim ederiz." 'ŞAPKAMIZI BİR KENARA KOYUP DÜŞÜNMEMİZ LAZIM' Devlet adına yapılması gerekenlerin yapılacağının sözünü veren Vali Rahmi Doğan, "Toplum içinde bu tür arızalı insanlarımız var. Demek ki toplum olarak şapkamızı bir kenara koyup düşünmemiz gerekir. Eğitimden sosyal yaşantımıza kadar yeniden değerlendirmemiz gereken hususlar var. Ben tekrar Sedanur kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine yatkınlarına başsağlığı diliyorum. Tarifi imkansız bir acı, dolayısıyla söyleyeceğimiz bir hiçbir söz acıyı dindirmez. Biz acıya ortak olmak için buradayız. Devlet olarak yapılması gerekenleri yapacağımızın sözünü veriyorum. En kısa sürede fail ya da faillerini bulup ortaya çıkaracağız. Temennim odur ki; bu tür olaylar son olsun. İnşallah bu tür olaylarla karşılaşmamak temennisiyle tekrar baş sağılığı diliyorum" diye konuştu.

