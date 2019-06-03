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Vali drone destekli trafik denetimine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 18:32 | Son Güncelleme

Ağrı Valisi Süleyman Elban, jandarma ve emniyet ekiplerinin bayram dolayısıyla yaptığı drone destekli trafik denetimlerini takip etti

Ağrı Valisi Süleyman Elban, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin bayram dolayısıyla yaptığı trafik denetimlerini inceledi.

Doğubayazıt yolundaki Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yol kontrol noktasını ziyaret eden Vali Elban, burada yol kontrolleri ve denetimler hakkında Emniyet Müdürü Kenan Yıldız'dan bilgi aldı.

Radar uygulaması ve drone destekli denetim kapsamında durdurulan araç sürücülerini uyaran Elban, daha sonra ekiplerin çalışmasını inceleyerek kontrol noktasında durdurulan araçlardaki yolcularla da sohbet etti.

İslam aleminin bayramını kutlayan Vali Elban, gazetecilere, Ramazan Bayramı tatilinde yollarda trafik yoğunluğunun arttığını söyledi.

Bayram tatilinde beklenmedik kötü sonuçlarla insanların üzülmesini istemediklerini ve bayram tatilini kazasız belasız geçirmeyi hedeflediklerini ifade eden Elban, şöyle konuştu:

"Bakanlığımız tarafından özellikle trafik uygulamalarının önemi sürekli vurgulanıyor. İlimizde de hem jandarma hem de emniyet trafik ekiplerimiz 24 saat esasına dayalı yollarımızda araçlarla, drone'la kontrol yapıyorlar. Vatandaşlarımızın güven içerisinde trafik kurallarına uyarak sağ salim gidecekleri yerlere yetişmeleri ve düzgün bir seyahat sağlamaları için bütün arkadaşlarımız gayret göstererek bu uygulamayı devam ettiriyorlar."

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Anahtar Kelimeler:
drone Trafik denetimi Vali Elban

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