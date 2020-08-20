HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vali duyurdu: Salda Gölü için toplantı yapılacak

Vali duyurdu: Salda Gölü için toplantı yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 20:31 | Son Güncelleme

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, beyaz kumsalı ve turkuaz rengi berrak suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü'nün korunması amacıyla "Salda Gölü'nü Koruma ve Kullanma İlkeleri" toplantısı düzenleneceği bildirildi.

Vali duyurdu: Salda Gölü için toplantı yapılacak

Burdur Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından Salda Gölü etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Salda Gölü'nü gelecek kuşaklara bırakmak için neler yapılmalı?" diye sordu.

Vali Arslantaş, mesajının devamında, Salda Gölü için toplumun tüm kesimlerinin temsilcilerinin katılacağı bir toplantı yapılacağını belirterek, "Salda Gölü'nü koruma ve kullanma ilkeleri konulu toplantımızı, pandemi dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde 25 Ağustos'ta gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Arslantaş, mesajında Salda Gölü'nün güzelliğini ve ziyaretçilerin göle ilgisini gösteren bir de video paylaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bodrum aşıkları baş başa! Bodrum aşıkları baş başa!
Tartıştığı kadınlara bıçak çekti! Halk tepkisiyle karşılaşınca karakola sığındıTartıştığı kadınlara bıçak çekti! Halk tepkisiyle karşılaşınca karakola sığındı
Prof. Dr. Necdet Ünüvar kimdir?Prof. Dr. Necdet Ünüvar kimdir?
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
4 ay sonra evden çıktı, koronavirüse yakalandı
4 ay sonra evden çıktı, koronavirüse yakalandı
Madonna'nın kızı kıllarıyla gündemde... Hiç kesmiyor
Madonna'nın kızı kıllarıyla gündemde... Hiç kesmiyor
İletişim Başkanı Altun'dan 'müjde' açıklaması
İletişim Başkanı Altun'dan 'müjde' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul tepkisi: Rezillik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul tepkisi: Rezillik
İlginizi Çekebilir
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Bloomberg duyurdu! Erdoğan'ın açıklayacağı müjde belli oldu
Bloomberg duyurdu! Erdoğan'ın açıklayacağı müjde belli oldu
Musa Orhan'ın tecavüzüne uğrayan İpek Er kimdir?
Musa Orhan'ın tecavüzüne uğrayan İpek Er kimdir?
Musa Orhan için harekete geçtiler!
Musa Orhan için harekete geçtiler!
Diğer Haberler
İzmir'de feci kaza! Kamyona arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
Feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti!
Aydın'da inşaat alanında 1600 yıllık sur duvarı bulundu
Sondaj çalışması sırasında bulundu: 1600 yıllık...
20 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
20 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Tartıştığı kadınlara bıçak çekti! Vatandaşların tepkisiyle karşılaşınca elindeki bıçakla karakola sığındı
Tartıştığı kadınlara bıçak çekti! Halk tepkisiyle karşılaşınca karakola sığındı
Selahattin Demirtaş'tan muhalefete ittifak çağrısı! 9 temel ilkeyle açıkladı
Demirtaş'tan muhalefete ittifak çağrısı! 9 temel ilkeyle açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan filyasyon ekibi mesajı
Bakan Koca'dan filyasyon ekibi mesajı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.