Vali Erin: Telabyad ve Resulayn’da 4 bin yerel polis göreve başlayacak

Barış Pınarı Harekatı’nın temel amacının; Türkiye’nin yanıbaşında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu ortadan kaldırarak bölgeye huzuru, barışı ve güveni hakim kılmak olduğunu kaydeden Vali Erin, "Güvenli ve emin hale getirilen Suriye’nin bu güzel topraklarına da halkın, evlerinden, topraklarından olmuş ve emin yer arayışında bulunup Türkiye başta olmak üzere buradan göçmüş olan, muhacir durumuna düşmüş olan Suriyeli kardeşlerimizin evlerine tekrar güven içerisinde dönüşlerini sağlamaktır" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bu harekatı, güçlü bir uluslararası lobiye rağmen yaptığını ifade eden Vali Erin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu riski hem milletimizin selameti hem de Suriyeli kardeşlerimizin geleceği için aldık ve başardık. Tabi ki bu harekatın başarıya ulaşmasında Suriye Milli Ordusu’nun önemli katkısının olduğunun da farkındayız. Şimdi, terör ve teröristlerden temizlenen Telabyad ve Resulayn’daki 5 bin kilometrekarelik bu alana güvenin, huzurun, sükunetin ve barışın getirilmesinin zamanıdır. Tüm zamanımızı ve enerjimizi bunun için yoğunlaştırmak zorundayız. Güvenli bir ortamın oluşturulması, yöre halkının geceleyin yatağına girdiğinde selamet içinde yarına ulaşacağı düşüncesine sahip olması, her şeyden emin bir şekilde yaşıyor olması temel amacımızdır. Harekatın hemen ardından silahlı kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu’nun işbirliği içinde yürüttüğü faaliyetler sonrasında her iki kente de büyük ölçüde geri dönüşlerin olduğunu biliyoruz. Geri dönüşler, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Suriye Milli Ordusuna olan güveni gösteren en açık göstergedir. Bu güveni sarsacak her türlü hareket, eylem ve sözden uzak durmamız gerektiğini özellikle ve önemle söylemek istiyorum."