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Vali eşinden Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılına özel marş

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 16:32 | Son Güncelleme

 SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yılına özel Sivas Valisi Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan tarafından '4 Eylül Marşı' yazıldı.

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yılına özel Sivas Valisi Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan tarafından '4 Eylül Marşı' yazıldı. İlk kez 30 Ağustos Resepsiyonu’nda seslendirilen 4 Eylül Marşı yoğun ilgi gördü.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılına özel yazılan marş, Bilim ve Sanat Merkezi'nde görevli müzik öğretmeni Muhammed Hasan Dağdeviren tarafından bestelendi. Marş için çekilen klipte ise kongre gününe ve Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'ne ait görüntüler yer aldı.

4 Eylül Marşı'nın sözleri ise şu dizelerden oluşuyor:

"Atatürk ülkeye gönlünü verdi,

Bağımsızlığa ilk adım dedi,

Hürriyet için Sivas'a geldi,

Özgür millet, Türkiyem dedi,

İstemeyiz manda, istemeyiz zindan,

Türk milleti ruhunda taşır hür kan.

Anadolu'nun mert Sivas'ı,

Yiğit doludur dört bir yanı,

Yüz sekiz gün başımızın tacı,

Atatürk'e kucağını açtı,

İstemeyiz manda, istemeyiz zindan,

Türk milleti ruhunda taşır hür kan.

Sivaslı yardımsever, şehri emin,

Kadınlar cepheye verdi ziynetin,

Milli Mücadele'de varız her an,

Yaşlısı, genci vatana kurban,

İstemeyiz manda, istemeyiz zindan,

Türk milleti ruhunda taşır hür kan.

Bu millet olmaz asla melül,

Öldüğü zaman Hakk'a yürür,

O zaman ya istiklal ya ölüm,

Yeniden diriliş 4 Eylül."

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