Gaziantep Valisi Davut Gül, Suriyeli Sığınmacıların 5. Durum Analiz Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada, "Bir gün bu savaş bitecek ve Suriyeli dostlarımız memleketlerine geri dönecek" dedi.

Suriyeli Dernekler Platformu tarafından bir otelde Suriyeli Sığınmacıların 5. Durum Analiz Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya, Suriye Geçici Hükümet yetkilileri ve kanaat önderlerinin yanı sıra Türk bürokratlar da katıldı. Çalıştayda konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, Suriyelilerin savaş bittikten sonra ülkelerine döneceklerini belirterek, "Bir gün bu savaş bitecek ve Suriyeli dostlarımız memleketlerine dönecek. Memleketlerine döndüklerinde kendi ülkelerini inşa ve ihya edecek donanımda bir gençliğinin olması gerekiyor. Bu nedenle çocuklarınızın, gençlerinizin iyi yetişmesi için onlara sağlayacağınız imkanlar çok önemli" dedi.

Suriyelilerin lisan sorunu

Vali Gül, Suriyelilerin yaşadığı topluma hızlı entegre olabilmesi için lisan sorununun çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bizler göç eden Suriyelilerin ve Suriye’deki Suriyelilerin her meselesine imkânlar ölçüsünde ulaşmaya çalışıyoruz. Tüm derneklerimiz iyi niyetle çeşitli faaliyetler yapmak istiyor. Yapılan faaliyetleri öncelik sırasına göre koymanız hem kaynakları daha verimli kullanmanıza hem de temsil ettiğiniz kitleye daha iyi hizmet sunmanızı sağlar. Bizim sizlerden beklentimiz hem kendiniz hem çocuklarınız için lisan meselesini çözmeniz. Lisan meselesini çözemezseniz burada yaşadığınız süre içerisinde topluma yeterince entegre olmamış olursunuz" şeklinde konuştu.