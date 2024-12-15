Vali Gül'den DEM Partili Gergerlioğlu'nun çıkışına yanıt: "Ya zeka problemi ya da kötü niyet"

TBMM Genel Kurulunda konuşan DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu iddialarına İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medyadan yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

HEM VALİYE HEM BAKANA YÜKLENDİ

Gergerlioğlu, Mecliste konuşma gerçekleştirirken "İsrail'le yapılan ticareti ve Azerbaycan üzerinden petrol sevkiyatını ifşa eden gençlere niye çıplak arama yaptırdınız? Sayın Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül niye bizzat hakaret etti ve darp etti O gençleri? Gerçekleri söyleyenlere niye çıplak arama gibi bir hayasızlığı yaptırmaya utanmıyor musunuz sayın Bakan?" ifadelerini kullanmıştı.

VALİ GÜL: YA ZEKA PROBLEMİ YA DA KÖTÜ NİYET

İstanbul Valisi Davut Gül, Gergerlioğlu'nun bu çıkışına sosyal medyadan yanıt vererek "Yalan söylemeye utanmıyor musunuz? Terör örgütlerinin kucağında, devlete ve millete ihanet etmek sizi tatmin etmeyince kamu görevlilerine iftira atmaya mı karar verdiniz? Bu açıklamayı yapmak için ya zeka problemi ya da kötü niyet gerekir. Zeka sorununuz olduğunu sanmıyorum; yani umarım öyledir…" dedi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır