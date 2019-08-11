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Vali Gül, sınır birliklerindeki Mehmetçikle bayramlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 20:38 | Son Güncelleme

Vali Gül, sınır birliklerindeki Mehmetçikle bayramlaştı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, sınır birliklerinde görevli askerlerle bayramlaştı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gül'ün, Ermiș, Akçakoyunlu, Șehit Fevzi, Șehit Süleyman Kalaycı, Șehit Fuat Oğuzcan, Türk Yurdu ve Köprübatı hudut karakollarını ziyaret ettiği bildirildi.

Gül'ün sınırın sıfır noktasında görev yapan Mehmetçikle bayramlaştığı, dürbünle sınır hattını incelediği ve faaliyetler hakkında bilgi aldığı aktarılan paylaşımda, "Huzur ve güvenliğimiz için gece gündüz vatan așkıyla görevinin bașında olan tüm Mehmetçiklerimize selam olsun." ifadesi kullanıldı.

Vali Gül'e 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak'ın eşlik ettiği belirtildi.

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Gaziantep Valisi Davut Gül hudut birlikleri sınır hattı Suriye sınırı

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