Vali Gürel, 1919 doğumlu Nazire Nine'nin yaşını kutladı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK Valisi Fuat Gürel, 1919 doğumlu Nazire Baş'ı evinde ziyaret ederek, pasta kesip 100’üncü yaşını kutladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda 2 erkek çocuğu ve 4 torun sahibi Nazire Baş’a sürpriz yaptı. Vali Gürel, eşi Özlem Aras Gürel ile birlikte Nazire Baş’ı, 75. Yıl Mahallesi’nde oğlu Kemal Baş ile yaşadığı evde ziyaret etti. Vali Gürel kendisini karşılayan Nazire Baş’ın elini öptü. Vali Gürel üzerinde 'Nazire Teyze nice senelere' yazılı pastayı kesen Nazire Baş'ın 100 yaşını kutladı. Daha sonra hatıra fotoğrafı çekildi.

Vali Gürel, "Milli mücadelemizin 100’üncü yılında, Atatürk’ün Samsun’a çıkış tarihi olan 19 Mayıs 1919'dan tam 100 yıl sonra Nazire teyzemizin yaş günü. Onların duasıyla aslında bu ülke sıkıntılardan, belalardan uzak kalıyor. Bizler de memleketin yöneticileri olarak Nazire Teyzemizin duasına talibiz. Teyzelerimizin duaları devam ettiği müddetçe ülkemizde inşallah payidar kalacaktır. İnşallah nice yüz yıllar dileyelim. Aziz Türk milleti hiçbir zaman esaret altında kalmamıştır, inşallah bundan sonra da kalmaz ve ülkemiz payidar olacak, güçlenecek ve güzel teyzelerimizin dualarıyla yoluna devam edecek. Nazire teyzemizin 100’üncü yaş gününü kutlarken, ülkemize de nice 100 yıllar diliyorum. Başarılı, güzel günler hepimizin olsun" dedi.

Ziyaretten oldukça mutlu olan Nazire Baş ise, "Eskiden törenlere giderdik. Annem çok gitmezdi ama amcamın hanımı her yere götürürdü bizi. Severdik. Burada Kıranköy’de askerlerin bayramı olurdu. Devletimiz olmasa, biz olmayız. Allah devletimize çok versin, hayırlısını versin" diye konuştu.