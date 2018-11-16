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Vali Gürel'den mühimmat deposundaki patlamada yaralanan askere ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 20:50 | Son Güncelleme

KARABÜK Valisi Fuat Gürel, Hakkari-Şemdinli’deki Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralanan Mehmet Can Soylu’yu evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vali Gürel'den mühimmat deposundaki patlamada yaralanan askere ziyaret

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK Valisi Fuat Gürel, Hakkari-Şemdinli’deki Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralanan Mehmet Can Soylu’yu evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, beraberinde vali yardımcısı Barboros Baran, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ile birlikte Hakkari’de tedavisinin ardından Karabük’e gelen Gazi Mehmet Can Soylu’yu Kayabaşı Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti. Vali Gürel, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Gazi Soylu’dan meydana gelen olay ve sonrasında yaşadıklarını dinledi. Vali Gürel, Soylu’ya ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletip, acil şifalar diledi.

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Vali Gürel'den mühimmat deposundaki patlamada yaralanan askere ziyaretVali Gürel'den mühimmat deposundaki patlamada yaralanan askere ziyaret

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