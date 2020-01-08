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  4. Vali Güzeloğlu: Lisa Çalan'ın, mazeretsiz işe gelmediği için sözleşmesi yenilenmedi

Vali Güzeloğlu: Lisa Çalan'ın, mazeretsiz işe gelmediği için sözleşmesi yenilenmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 17:00 | Son Güncelleme

  Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, işten çıkarıldığı öne sürülen belediye çalışanı Lisa Çalan'ın, 100 gün mazeretsiz işe gelmediği için sözleşmesinin yenilenmediğini söyledi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, işten çıkarıldığı öne sürülen belediye çalışanı Lisa Çalan'ın, 100 gün mazeretsiz işe gelmediği için sözleşmesinin yenilenmediğini söyledi.
Diyarbakır'da, HDP tarafından 5 Haziran 2015'te İstasyon Meydanı'nda düzenlenen seçim mitinginde, terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği bombalı saldırıda bacaklarını kaybeden Lisa Çalan'ın, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'ndan çıkarıldığı iddia edildi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu, katıldığı programda, gazetecilerin iddiayla ilgili sorusuna yanıt verdi. Güzeloğlu, Lisa Çalan'ın işine son verildiği yönündeki haberlerde, kamuoyunu yanıltmaya ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik bilgilere yer verildiğini söyledi. Güzeloğlu, Çalan'ın mazeret göstermeden 100 gün işe gelmediği için sözleşmesinin yenilenmediği kaydetti.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA
Öte yandan Lisa Çalan ile ilgili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Akın Erim tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şunlar kaydedildi:
"Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımız bünyesinde sözleşmeli memur olarak çalışan, Lisa Çalan'ın işine son verildiği yönünde, kamuoyunu yanıltmaya ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik bilgilere yer verilmiştir. Lisa Çalan isimli personelin görevli olduğu birimde çalışan personelin ifadeleri doğrultusunda, 100 günü aşkın bir süredir işe gelmediği, ayrıca 2 Eylül 2019 ve 16 Ekim 2019 tarihleri arasında 45 gün kesintisiz ve mazeretsiz olarak işe gelmediği Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımız tarafından tutanaklarla tespit edilmiştir. Lisa Çalan ve aynı durumda olan 3 personel hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 13'üncü ve 16'ncı maddeleri kapsamında yapılmış olan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sanatçı Hizmet Sözleşmesi'nin disiplin hükümlerini içeren 56'ncı maddenin E fıkrasında geçen 'Tiyatrodaki görevine mazeretsiz ve kesintisiz 10 gün gelmemek, 57'nci maddenin 'izinsiz ve mazeretsiz olarak kesintisiz 6 gün göreve gelmeyen sanatçıların sözleşmesi resen feshedilir, hükümleri uyarınca 31 Aralık 2019 tarihinde sona ermiş olan sözleşmesi yenilenmemiştir. Uygulama yasal ve hukuki olup şahsa bağlı bir durum ve farklılık arz etmemektedir. Aynı tespit doğrultusunda 3 personelin daha 31 Aralık 2019 tarihinde sona ermiş olan sözleşmeleri yenilenmemiştir. Kamu görevini ifa eden tüm kamu çalışanlarının, yasal ve yönetsel sorumluluklarını tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeleri zorunludur. Şahsa bağlı uygulama farklılıkları şüphesiz söz konusu değildir."

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