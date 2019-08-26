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Vali Güzeloğlu, oğlunu terörden kurtaran anneyle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 11:31 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeoğlu, dağa kaçırıldığı öne sürülen oğluna, HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı eylemle kavuşan anne Hacire Akar ile görüştü.

Vali Güzeloğlu, oğlunu terörden kurtaran anneyle bir araya geldi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeoğlu, dağa kaçırıldığı öne sürülen oğluna, HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı eylemle kavuşan anne Hacire Akar ile görüştü. Ziyarette konuşan Vali Güzeloğlu, hiçbir annenin evlat acısı yaşamaması için üzerlerine düşen tüm sorumluluklarını yerine getirerek, gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.
Diyarbakır'da dağa kaçırıldığı iddia edilen oğlu Mehmet Akar'ın (21) geri getirilmesi için HDP İl Başkanlığı önünde 3 gün oturma eylemi yapan Hacire Akar, Vali ve Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ile eşi Ayşe Güzeloğlu ile bir araya geldi. Polisevinde yapılan görüşmede konuşan Vali Güzeloğlu, terör örgütünün genç, çocuk, kadın ayrımı yapmadan masumları hedef aldığını söyledi. Vali Güzeloğlu, "Bir annenin yürekleri dağlayan feryadına hep birlikte şahit olduk. Hacire annemiz, terör örgütünün kaçırdığı çocuğuna kavuştu. Acısı son buldu. Hem valiliğimizin hem de büyükşehir belediyemizin imkanlarını kullanarak bu çocuklarımıza sahip çıkacağız. Hiçbir annenin çocuğunun terör örgütünce kaçırılmasına fırsat vermeyeceğiz. Gereken tedbirleri alıyoruz. Üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirerek çocuklarımızın terör örgütünce kaçırılmasını engelleyeceğiz. Hacire annemiz ile duygu dolu yaptığımız sohbette, tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını belirttik. Güçlü devletimiz, her zaman vatandaşının yanındadır. Biz masum çocuklarımızı, gençlerimizi koruyacağız. Onların terör örgütünün hain emellerine alet olmasına fırsat vermeyeceğiz. Annelerin gözyaşı akmasın diye mücadelemiz sürecek" dedi.

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Vali Güzeloğlu, oğlunu terörden kurtaran anneyle bir araya geldiVali Güzeloğlu, oğlunu terörden kurtaran anneyle bir araya geldiVali Güzeloğlu, oğlunu terörden kurtaran anneyle bir araya geldiVali Güzeloğlu, oğlunu terörden kurtaran anneyle bir araya geldi

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