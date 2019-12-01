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Vali Güzeloğlu patlamanın yaşandığı halde incelemelerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 14:04 | Son Güncelleme

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Cuma günü yaşanan patlama sonucu bir esnafın hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı sebze ve meyve halinde incelemelerde bulundu.Sebze ve meyve halindeki esnafla görüşerek geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini ileten Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, incelemeleri sonrası yaptığı açıklamada oluşan zararın karşılanması ve gerekli tedbirlerin alınması için çalışma başlatıldığını aktardı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Cuma günü yaşanan patlama sonucu bir esnafın hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı sebze ve meyve halinde incelemelerde bulundu.
Sebze ve meyve halindeki esnafla görüşerek geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini ileten Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, incelemeleri sonrası yaptığı açıklamada oluşan zararın karşılanması ve gerekli tedbirlerin alınması için çalışma başlatıldığını aktardı. Vali Güzeloğlu, büyük bir üzüntü yaşadıklarını aktararak, “Diyarbakır Sebze ve Meyve Hali’nde Cuma günü gerçekleşen ve ne yazık ki bir değerli kardeşimizin hayatını kaybetmesiyle, 2 arkadaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan bir olay yaşadık. Bir süreç içerisinde meyvelerin ve sebzelerin hem belli ölçüde olgunlaşması hem de bu süreçte kullanılması öngörülen karpit işlemi sırasında meydana gelen bir kazada hayatını kaybeden kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin, büyük bir üzüntü yaşadık. Yaralı kardeşlerimizin durumu çok şükür iyi, şüphesiz bu olaydan sonra hem itfaiye dairesi, hem ilgili diğer kurumlarımız incelemelerini yaptılar. Öncelikle yapısal anlamda ortaya çıkan hasarın tespiti ve fiziksel anlamda ortaya çıkan bu sıkıntının giderilmesi gündemimizde. Tabii bunun yanı sıra meydana gelen bu kazanın nedenini etraflıca araştırmak, bu noktada eğitime bağlı eksiklikler varsa bunları tespit etmek, bundan sonra bu gibi müessif kazanın olmamasına dönük önlemleri almak zorundayız. İlgili hal komisyoncuları odamız hem esnaf sanatkarlar birliğimiz, hem ticaret odamız olmak üzere kurum kuruluşlarımızla değerlendireceğiz. Giden canı getirmek mümkün değil, bir daha böylesi kazaların yaşanmamasını engellemek elimizde” dedi.
Ziyarete Vali Güzeloğlu’nun yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, DTSO Başkanı Mehmet Kaya ve esnaf katıldı. Heyet olay yeri incelemesinden sonra hayatını kaybeden Abdullah Önder’in taziyesine katıldı.

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