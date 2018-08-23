Vali Güzeloğlu, PKK'nın katlettiği köylülerin yakınlarıya bayramlaştı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Dürümlü mezrasında PKK'lı teröristlerin 2 yıl önce bomba yüklü kamyonla düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 16 kişinin yakınlarını ziyaret etti.
Vali Güzeloğlu, Tanışık köyünü ziyaret ederek, taziye evinde Dürümlü mezrasında PKK'lı teröristlerin 2 yıl önce bomba yüklü kamyonla düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 16 kişinin yakınları ile bayramlaştı.
Dürümlü'de şehit olanların PKK'nın Diyarbakır'da yapacağı büyük bir saldırıya canları pahasıyla engel olduklarını anımsatan Güzeloğlu, onların terörle mücadelenin unutulmaz kahramanları ve şehitleri olarak milletin hafızasında yer aldığını söyledi.
Hainlere karşı, teröre ve teröristlere karşı şehadetleriyle, onların ihanet emellerini ve planlarını boşa çıkardıklarını anlatan Güzeloğlu, "Allah onlardan razı olsun. Biraz önce bayramlaştığımız yetimleri, öksüzleri bizlere en değerli emanettir. Onların dik duruşu örnek bir duruştur. O dik duruş ve imanlı duruş birlik ve beraberliğimizi, devletimizi ve geleceğimizi tehdit eden tüm ihanet şebekelerine karşısında en büyük güvencemiz ve zenginliğimizdir." dedi.
Türkiye'nin büyük yürüyüşünü engellemek isteyenlerin yok olacağını vurgulayan Güzeloğlu, şöyle konuştu:
"Nerede bir masum kanı döken hain varsa hepsi hem inancımız hem de hukukumuz açısından en ağır cezaya çarptırıldılar. En ağır bedeli ödediler ve ödemeye devam edecekler. Hiçbir ihanet, hiçbir terör örgütü adı PKK, FETÖ ve bunların iş birlikçileri bu milletin ve devletin karşısında hiçbir sonuç alamadı ve alamayacak. Silahlı terörle, darbe teşebbüsüyle, ekonomik terörle hiçbir sonuç alamadılar ve alamayacaklar. Bu milletin imanlı göğsü, bu köyün kahraman şehit evlatları gibi korkmadan, cesurca silaha, bombaya her şeye yürüyen imanlı duruşuyla geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte yok olup gidecekler."
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son terörist ve onun iş birlikçisini yok edene kadar terörle mücadeleye devam edileceğini aktaran Güzeloğlu, "Ülkenin her köşesinde olduğu gibi bugün Diyarbakır'ımızda da her noktasında huzur ve güven hakim. Devlet ve millet iş birliği kararlılığıyla her noktada huzur hakim. Bu toprakları ve huzuru canlarıyla bize emanet eden şehitlerimizi asla unutmuyoruz. Sonsuza kadar payidar olacak, bu devlet ve milletin kutlu yolculuğunda şehitlerimiz, rahmetle ve minnetle anılacak." ifadelerini kullandı.
Yenişehir Belediye Başkan Vekili Kaymakam Serdar Kartal da terör örgütü PKK'nın yaptığı katliamda vatandaşların terörü iliklerine kadar hissettiğini aktararak, terörü lanetledi.
Kartal, "Diyarbakır'ımızda kolluk kuvvetlerinin yaptığı çalışmalar sayesinde terörist sayısı olmadığı kadar az bir sayıya indirildi. İlçemizde huzur havası hakim. Biz belediye başkanı olarak göreve başladıktan sonra, geçmiş dönemde teröre aktarılan kaynaklar, bugün vatandaşlarımız için kullanılıyor. Bütün köylerimizde ve mahallerimizde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Alt yapı sorunlarını çözeceğiz." diye konuştu.
Vali Güzeloğlu, daha sonra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Yenişehir İlçe Müftüsü Şevket Dilmaç ve terör saldırısında hayatı kaybedenlerin yakınlarıyla 16 kişinin defnedildiği mezarlığı ziyaret ederek, dua etti.
- Dürümlü katliamı
PKK'lı teröristler, 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu 12 Mayıs 2016 gecesi Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında infilak ettirmiş, saldırıda 16 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı.
Patlamanın şiddeti kentin birçok ilçesinde hissedilmiş, olay yerinde 20 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde çukur oluşmuştu. Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği hain saldırı, 36 çocuğun yetim, 8 kadının dul kalmasına neden olmuştu.
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