Vali Güzeloğlu, PKK'nın katlettiği köylülerin yakınlarıya bayramlaştı

Türkiye'nin büyük yürüyüşünü engellemek isteyenlerin yok olacağını vurgulayan Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Nerede bir masum kanı döken hain varsa hepsi hem inancımız hem de hukukumuz açısından en ağır cezaya çarptırıldılar. En ağır bedeli ödediler ve ödemeye devam edecekler. Hiçbir ihanet, hiçbir terör örgütü adı PKK, FETÖ ve bunların iş birlikçileri bu milletin ve devletin karşısında hiçbir sonuç alamadı ve alamayacak. Silahlı terörle, darbe teşebbüsüyle, ekonomik terörle hiçbir sonuç alamadılar ve alamayacaklar. Bu milletin imanlı göğsü, bu köyün kahraman şehit evlatları gibi korkmadan, cesurca silaha, bombaya her şeye yürüyen imanlı duruşuyla geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte yok olup gidecekler."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son terörist ve onun iş birlikçisini yok edene kadar terörle mücadeleye devam edileceğini aktaran Güzeloğlu, "Ülkenin her köşesinde olduğu gibi bugün Diyarbakır'ımızda da her noktasında huzur ve güven hakim. Devlet ve millet iş birliği kararlılığıyla her noktada huzur hakim. Bu toprakları ve huzuru canlarıyla bize emanet eden şehitlerimizi asla unutmuyoruz. Sonsuza kadar payidar olacak, bu devlet ve milletin kutlu yolculuğunda şehitlerimiz, rahmetle ve minnetle anılacak." ifadelerini kullandı.