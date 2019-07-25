HABER

Vali Güzeloğlu: Silvan Barajı, 300 bin istihdam sağlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 16:37 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, yapımında sona gelinen Silvan Barajı'nın 300 bin kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.  Tarım Orman Şurası'nın 3'üncü Değerlendirme ve Hazırlık Toplantısı Diyarbakır'da yapıldı.

DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, yapımında sona gelinen Silvan Barajı'nın 300 bin kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.
Tarım Orman Şurası'nın 3'üncü Değerlendirme ve Hazırlık Toplantısı Diyarbakır'da yapıldı. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Muhammet Adak ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda, Diyarbakır'ın tarım potansiyeli değerlendirildi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır'ın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da önemli bir tarım merkezi olduğunu söyledi. Vali Güzeloğlu, yapımında sona gelinen Silvan Barajı'nın 300 bin kişiye istihdam sağlayacağını ifade ederek, "Ülkemizin en büyük entegre, kalkınma ve gelişme projelerinden biri olan Silvan Barajı projesi, Diyarbakır adına çok önemli bir geleceği bizlere işaret etmektedir. 8 baraj ve 23 sulama göletiyle devam eden proje, 235 bin hektar alanı suyla buluşturarak, sulu tarım alanına dönüştürecektir. Bu projenin gelişmesiyle Diyarbakır, arazi varlığı adına sulanabilir ve tarım yapılabilir tüm alanlarında tarımı gerçekleştirecek Türkiye'nin tek ili olacaktır. Sadece Silvan projesinin hayata geçmesi, 300 bin kişilik istihdamın hayata geçmesi demektir. Bu Diyarbakır'ı değil, bölgeyi, belki Türkiye'yi etkileyecek. Diyarbakır bir çekim, üretim merkezi ve belki bir istihdam çekim merkezi ortaya çıkaracak" dedi.

Görüntü Dökümü
----------
Konferansa salonu
Vali Güzeloğlu'nun gelişi
İstiklal Marşı'nın okunması
Vali Güzeloğlu'nun konuşması
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA)
GÖRÜNTÜ DİYARBAKIR'DAN VALİ GÜZELOĞLU SİLVAN BARAJI KODUYLA GEÇİLDİ
GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: TÜM KANALLAR
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 342 MB

Bu kadarına da pes! Sütyenli yöntem...Bu kadarına da pes! Sütyenli yöntem...
BAU’nun yeni Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz olduBAU’nun yeni Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz oldu
Yamaç paraşütçüleri Kapıkaya’ya hayran kaldıYamaç paraşütçüleri Kapıkaya’ya hayran kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Enes Batur'la poz verdi! Tepki yağdı

Enes Batur'la poz verdi! Tepki yağdı

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Sınır kapısında Suriyeli izdihamı! Bayramı ülkelerinde geçirmek için akın ettiler

Sınır kapısında Suriyeli izdihamı! Ezilme tehlikesi geçirdiler

Son dakika Hulusi Akar'dan Fırat'ın doğusuna olası harekatla ilgili flaş açıklama

Akar'dan Fırat'ın doğusuna olası harekatla ilgili flaş açıklama

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO): 35 bin savaşçıyla hazırız!

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO): 35 bin savaşçıyla hazırız!

İzmir'de 35 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de 35 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum'da 5 yıldızlı otelde silahlı saldırı! Yaralılar var

Bodrum'da 5 yıldızlı otelde silahlı saldırı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.