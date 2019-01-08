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Vali Güzeloğlu: Uyuşturucunun silahlı terörden farkı yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 18:47 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, muhtarlarla yaptığı toplantıda uyuşturucuyla mücadelenin önemine değinerek, uyuşturucunun silahlı terörden bir farkının olmadığını söyledi.

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, muhtarlarla yaptığı toplantıda uyuşturucuyla mücadelenin önemine değinerek, uyuşturucunun silahlı terörden bir farkının olmadığını söyledi. Diyarbakır Valiliği'nce düzenlenen muhtarlar buluşmasına Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile ilçe kaymakamları ve kentte görev yapan 800 muhtar katıldı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, yaptığı konuşmasında göreve başladığı ilk günden itibaren kente hizmet etmek için var gücüyle çalışmalar yaptığını söyledi. Milletin parasını millet için harcadıklarını söyleyen Atilla, "Bu şehrin kaynaklarını birilerine değil, Diyarbakır'a ve bu şehrin insanlarına hizmet yolunda kullanmaya devam edeceğiz. Biz talimatı bir yerlerden değil, Diyarbakırlı hemşerilerimizden alırız. Ve hizmetlerimizi bu şehrin kadirşinas insanlarına sunarız. İki yılda bu mübarek şehre hizmet için sosyal belediyecilikten şantiye belediyeciliğine, alt yapıdan üst yapıya bir çok alanda kısa zamanda geçekleştirdiğimiz projelerle toplam 1 milyar 250 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımları yaparken, siz değerli hemşerilerimizin parasıyla yaptık. Yani milletimizin parasını milletimiz için harcadık ve bu hizmetleri belediyemizi bir kuruş borçlandırmadan gerçekleştirdik. Birileri gibi işleri yarım yamalak yapmadık" dedi. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da muhtarlara seslenerek, uyuşturucuyla mücadelenin önemine vurgu yaptı. Vali Güzeloğlu, şunları söyledi: "Silahlı terörden hiçbir farkı olmayan nesilleri tüketen, insanların canına kasteden ve bu hain ve sinsi tehdit karşısında hepimizin ve hepinizin yapması gerekenleri uyaran sunumlar izledik. Burada bütün muhtarlara bir kez daha hem insani hem imani hem de hukuki mesuliyetimiz doğrultusunda bu meseleye sahip çıkmanızı istiyoruz. Bu meselenin hiçbir şekilde ihmal, eksiklik ve boşluk götürür bir tarafı yok. Bedelini çocuklarınız ve çocuklarımız ödüyor. Milletimiz ödüyor. Zehirledikleri ve tuzaklarına düşürdükleri her bir gencimizin ve bireyimizin üzerinden kazandıkları ile bu milletin geleceğini tehdit eden ve yok etmek isteyen terör örgütlerine finans sağlanıyor. Bu noktada yakın çevrenizden ve mahallenizden başlayarak, bağımlılık yaratan bütün maddelere karşı tütünden başlayarak yapacağımız mücadelede uyuşturucu gündemimizin en önemli maddesi olmak zorunda. Güvenlik kuvvetlerimizin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın ortaya koyduğu mücadele ancak ve ancak muhtarlarımızın meseleye sahip çıkması ile başarıya ulaşacaktır. Sizler mahallenizin her bir hanesini, yaşayan her bir kişisini, her bir hanenin içerisinde yaşanan en genç kesimini bilen kişilersiniz. Bu meseleye el birliğiyle ve güç birliği ile sahip çıkarsak bu tehdidi bu büyük felaketi bertaraf etmiş olacağız." Diyarbakır'da uyuşturucuyla mücadelede çok büyük bir kararlılık sergilendiğini belirten Vali Güzeloğlu, "Okul önlerinden başlayarak, bu bağımlılık ve uyuşturucu tehdit ve belasını yok etmek noktasında büyük bir çaba sergilemekteyiz. Siz değerli muhtarlarımızla bu mücadeleyi başarıya ulaştıracak ve sonuç alacağız" dedi.

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