Vali Güzeloğlu'ndan öğretmenlere yurt dışında tatil müjdesi 

Selim KAYA- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü, etkinliğinde yaptığı konuşmada 100 başarılı öğretmeni yurt dışı tatiliyle ödüllendireceklerini söyledi.

Diyarbakır'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında öğretmenevinde tören düzenlendi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Fatih Kılıç, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ile İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, öğretmenlere yurt dışı tatil müjdesi verdi. Vali Güzeloğlu, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarını öncelikli olarak eğitime tahsis ettiklerini ifade ederek, öğrencilerin ücretsiz deneme sınavlarına yapacakları imkanı oluşturacaklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, "Eğitim materyallerinden başlayarak okullarda nitelik anlamda değişime çok büyük bir kaynak sağlayacağız. Bu değişimde en büyük emeği sarf edecek değerli öğretmenlerimizin bir ödülü hak ettiğini düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak kriterleri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce belirlenecek başarıları 100 öğretmenimizi yurt dışı tatiliyle ödüllendireceğiz" dedi.

Etkinlik, yeni atanan öğretmenlerin yemin töreni ve güzel sanatlar lisesi müzik korosunun seslendirdiği eserlerin ardından son buldu.

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