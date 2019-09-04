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Vali Güzeloğlu'ndan okul müdürlerine bağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 18:09 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, okul müdürlerine bağış konusunda uyarılarda bulunarak, "Okulda bağış ve benzeri adlarla çocukların ve ailelerin mağdur edilmesine, haksız bir kuruşun bile masraf edilmesine, gereksiz bir tek harcamanın yapılmasına karşıyız" dedi.

Selim KAYA/ DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, okul müdürlerine bağış konusunda uyarılarda bulunarak, "Okulda bağış ve benzeri adlarla çocukların ve ailelerin mağdur edilmesine, haksız bir kuruşun bile masraf edilmesine, gereksiz bir tek harcamanın yapılmasına karşıyız" dedi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 2019-2010 eğitim ve öğretim sezonu öncesi okul güvenliği konulu bir toplantı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'ndeki toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, 17 ilçe milli eğitim müdürü ile okul müdürleri katıldı.

'AİLELERİN MAĞDUR EDİLMESİNE KARŞIYIZ'

Toplantıda konuşan Vali Güzeloğlu, okulda öğrencilere birer değer oldukları hissinin verilmesi gerektiğini söyledi. Anne ve babaların temel amaçlarının çocuklarına güzel bir gelecek sağlamak olduğuna dikkat çeken Vali Güzeloğlu, okul müdürlerine bağış konusunda uyarılarda bulundu. Vali Güzeloğlu, "Her bir okul müdürümüzün temel eksikliklerinde biz yanında olacağız. Ama sakın ola ki, okulda bağış ve benzeri adlarla çocukların ve ailelerin mağdur edilmesine, haksız bir kuruşun bile masraf edilmesine, gereksiz bir tek harcamanın yapılmasına karşıyız. Net söylüyorum. Burada hiç müsamahamız yok. Anne babayı ve öğrenciyi rencide edecek, mecbur edecek, mağdur edecek hiç bir şey içerisinde, hiç bir okulumuz olmayacak. Bunların bir tek sorumluluğu okumak ve çocuğu üzerinden eğitimine katkı koymak olacak. Diğer sıkıntılarınız var ise biz onların tümünü hal edeceğiz. Geriden gelen yanlış alışkanlıklar varsa, buna bağlı yaşanmışlıklar varsa, bunların bu sene yaşanmasına izin vermeyeceksiniz. Her bir öğrencimizi, okulumuzda güler yüzle karşılayan, ne yaşta olursa olsun onun bir değer olduğunu hissettiren, ama anne ve babasını da bu eğitimin içerisine dahil eden bir ev sahipliğiyle karşılayacaksınız ve bu sene eğitime başlayacaksınız" dedi.

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