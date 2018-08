Vali Güzeloğlu'ndan, terör mağduru Dürümlü'ye bayram ziyareti

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 2016 yılında, PKK'lı teröristler tarafından bomba yüklü kamyonun patlatılması sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği merkez Sur ilçesine bağlı Tanışık köyü Dürümlü mezrasına giderek, hayatını kaybedenlerin yakınlarının bayramını kutladı.

Sur ilçesine bağlı Tanışık köyü Dürümlü mezrasında, 12 Mayıs 2016 tarihinde PKK’lı teröristler tarafından bomba yüklü kamyonun patlatılması sonucu 16 köylü hayatını kaybetmiş 23 kişi de yaralanmıştı. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Yenişehir Kaymakamı Serdar Kartal, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ile birlikte Dürümlü mezrasına giderek, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin mezarını ziyaret ederek, yakınlarıyla bayramlaştı.

Köylüler tarafından karşılanan Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler daha sonra köyevine geçti. Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan Vali Güzeloğlu, "Bugün sizlerle birlikte hem bayramlaşmak hem de şehadete eren kardeşlerimizin mezarını ziyaret etmek için geldik. Rabbim onlardan da razı olsun. Şehitliklerini kabul eylesin. Cenneti cemaliyle onları müşerref eylesin. Onlar terörle mücadelenin unutulmaz kahramanları ve şehitleri olarak milletimizin hafızasında yer ettiler. Hainlere karşı, teröre karşı, teröristlere karşı, şehadetleri ile onların ihanet emellerini ve planlarını boşa çıkardılar. Diyarbakır'da çok daha büyük bir eylemi, ihaneti, canları ile önlediler. Allah onlardan razı olsun. O duruş, o imanlı duruş, onların şehitliği, bizler için unutulmaz değerde önemlidir. Onların emanetleri, biraz önce bayramlaştığımız yetimleri ve öksüzleri, bizlere en değerli emanetleridir. Geride kalan, o günden bugüne yaşayan ama gaziliğe erişen, aramızda bulunan kardeşlerimizde başımızın tacıdır. Onların o dik duruşu, örnek bir duruştur. Haine karşı imanlı milletin dik duruşudur bu dik duruş ve imanlı duruş birlik ve beraberliğimizi, devletimizi ve geleceğimizi tehdit eden bütün ihanet şebekeleri karşısında en büyük güvencemiz ve zenginliğimizdir. O imanlı duruş sayesinde bu büyük devleti ve milleti, bu büyük yürüyüşünü engellemek isteyenler, yok etmek isteyenler kendileri yok olup gidecekler ve gittiler. O günkü saldırının failleri dahil, nerede bir masum kanı döken hain varsa hepsi, hem inancımız hem de hukukumuz açısından en ağır cezaya çarptırıldılar ve en ağır bedeli ödediler ve ödemeye devam edecekler" dedi.

PKK ve FETÖ terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin, amansız saldırılarına rağmen hiç bir sonuç elde edemeyeceklerini ifade eden Vali Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Hiçbir ihanet, hiçbir terör örgütü, adı PKK, adı FETÖ, adı diğer bunların işbirlikçisi, bu milletin ve devletin kararlılığı karşısında hiçbir sonuç alamadı ve alamayacak. Silahlı terör ile darbe teşebbüsü ile ekonomik terörle ne yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar, hiçbir sonuç alamadılar ve alamayacaklar. Bu milletin imanlı göğsü, bu köyün kahraman şehit evlatları gibi, korkmadan, cesurca, silaha, bombaya, her şeye yürüyen imanlı duruşuyla, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de yok olup gidecekler. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, önderliğinde son terörist ve onun işbirlikçisi yok edilene kadar bu mücadele devam edecek ve hamdolsun, bugün, bu ülkenin her bir köşesinde olduğu gibi Diyarbakır'ımızda da, her noktasında huzur ve güven hakimdir. Devlet ve millet işbirliği ve kararlılığıyla her noktada huzur hakim. Dün Lice dahil kuzey ilçelerimizdeydik. Oradaki vatandaşlarımızla, insanlarımızla, güvenlik kuvvetlerimizle bayramlaştık. Her ilçemizde, her noktasında huzuru hissediyoruz elhamdülillah. Tabii ki buna şükür ederken geçmişten bugüne, bu huzurumuzun, sahip olduğumuz zenginliklerimizin, bayrağımızın, ezanımızın, bütün kutsallarımızın, bize emanetçisi olan canları ile bunu bizlere emanet eden şehitlerimizi de asla unutmuyoruz. Sonsuza yürüyecek ve sonsuza kadar payidar olacak bu devlet ve milletin bu kutlu yolculuğunda şehitler hep rahmetle, Fatiha ile minnetle anılacak. Onların yanındaki gazilerimiz de her zaman milletin gönlünde apayrı özel bir yeri olacak. Allah hem şehitlerimizden hem gazilerimizden razı olsun. Onları yetiştiren anne babalardan razı olsun. Hayır duasıyla onu yetiştiren babadan, helal sütüyle büyüten anneden razı olsun. Biz bu duruşla, Türkiye olarak, geleceğe doğru kararlı yürüyüşümüze devam ediyoruz. Hakkı tutup kaldıran, adaletsizlik karşısında dik duran, mazlumun ve mağdurun yanında yer alan bir anlayışı temsil ediyoruz. işte bu bayram günü de bu duyguları yaşarken, geçen yıl olduğu gibi bu yılda şehitlerimizin başında bir Fatiha için sizlere misafir olduk. Hepimizin rabbim bayramını mübarek eylesin. Gelecek her gününüzü bugünden daha iyi eylesin. Hainlere fırsat vermesin. Bu birlik ve beraberliğimizi daim etsin diyor, bu duygu ve düşüncelerle gösterdiğiniz ev sahipliğine çok teşekkür ediyor, küçüklerimizden büyüklerimize hepinize devletimizin şükranlarını sunuyor, Allah'a emanet ediyorum."

Yapılan konuşma ve ikramın ardından Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve beraberindekiler, daha sonra terör saldırısında hayatını kaybedenlerin mezarını ziyaret etti.