Vali Güzeloğu'ndan şehit polis Öztekin'in yakınlarına taziye ziyareti

DİYARBAKIR, (DHA)-DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Ergani ilçesinde dün toprağa verilen şehit polis Birol Öztekin'in taziyesine katılarak oğlu Ramazan ve ağabeyi Varol Öztekin'e başsağlığı dileğinde bulundu.

Batman'da teröristlerin kaldığı bir hücre evine düzenlenen baskında çıkan çatışmada ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Birol Öztekin'in Ergani ilçesinde kurulan taziyesine katılan Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu, şehit ruhuna fatiha okuyarak, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Taziye ziyaretine Vali Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu'na, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Ergani Kaymakamı Hüseyin Sayın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır da eşlik etti.

Vali Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu ile beraberindekiler, Ergani ilçesinde bulunan belediye taziye evinde şehit polis memuru Birol Öztekin'in ağabeyi Varol ve 17 yaşındaki oğlu Ramazan Öztekin ile aile büyüklerine başsağlığı dileklerinde bulunmalarının ardından taziye evinden ayrıldı.

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