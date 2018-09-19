HABER

Vali Haktankaçmaz Gazilerimiz bizim gözümüzün nurudur

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 17:37 | Son Güncelleme

KIRIKKALE?de Gaziler Günü?nde konuşan Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, ?Bu millet, vatan ve bayrak için uzuvlarını feda ettiler.

Erhan GÖĞEMKIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE?de Gaziler Günü?nde konuşan Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, ?Bu millet, vatan ve bayrak için uzuvlarını feda ettiler. Gazilerimiz bizim gözümüzün nurudurö dedi.
Cumhuriyet Meydanı?ndaki Atatürk Anıtı?na çelenk konulmasının ardından Garnizon Komutanlığı?nda görevli personel Yüzbaşı Şafak Seven bir konuşma yaptı. Daha sonra Kırıkkale Şehitliği ziyaret edildi. Ziyarette Kur?an-ı Kerim okunmasının ardından Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz yaptığı konuşmada, ?Ülkemizin bağımsızlığı, egemenliği uğruna kahramanca mücadele vererek hayatlarını feda eden aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz gurur kaynağımızdır. Bizlere düşen aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin emaneti olan vatan topraklarına sahip çıkma ve yaşatma uğrunda, milli birlik ve kardeşliğimizi daha fazla perçinlemektir. 19 Eylül Gaziler günü münasebetiyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları, şehitlerimiz ve vefat eden gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. ?Bu millet, vatan ve bayrak için uzuvlarını feda ettiler. Gazilerimiz bizim gözümüzün nurudurö dedi.
Vali Haktankaçmaz ile birlikte protokol üyeleri tek tek şehit mezarlarını gezerek karanfil bıraktılar ve şehit yakınlarına taziyede bulundular.

PARTNERViagra içtikten 27 dakika sonra...Viagra içtikten 27 dakika sonra...
19 Eylül Gaziler Günü19 Eylül Gaziler Günü
Yeni sistemin kestiği binlerce trafik cezası postalanmayı bekliyorYeni sistemin kestiği binlerce trafik cezası postalanmayı bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

Demet Akalın'dan flaş açıklamalar: Okan Kurt ile konuşmuyorum

Demet Akalın'dan flaş açıklamalar: Okan Kurt ile konuşmuyorum

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ecem Balcı'nın katil zanlısından şoke eden iddia: Annesinin sevgilisinden hamileydi!

Ecem Balcı'nın katil zanlısından şoke eden iddia: Annesinin sevgilisinden hamileydi!

CHP'li Muharrem Erkek'ten Rahip Brunson ile ilgili çarpıcı iddia: 12 Ekim'de serbest kalabilir!

CHP'li Muharrem Erkek'ten Rahip Brunson ile ilgili çarpıcı iddia: 12 Ekim'de serbest kalabilir!

ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!

ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!

TEM Otoyolu Büyükçekmece Ahmediye mevkisinde kaza! Trafik yoğunluğu yaşanıyor

TEM Otoyolu Büyükçekmece Ahmediye mevkisinde kaza! Trafik yoğunluğu yaşanıyor

Periyodik tablonun başındaki 1 atom numaralı element hangisidir? (Hadi İpucu 18 Eylül 20.30)

Periyodik tablonun başındaki 1 atom numaralı element hangisidir? (Hadi İpucu 18 Eylül 20.30)

Fotoğraftaki Deniz Gezmiş değil Kıbrıslı Türk!

Fotoğraftaki Deniz Gezmiş değil Kıbrıslı Türk!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.