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Vali İdris Akbıyık'tan Ekinci ailesine taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 22:11 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve "dur" ihtarına uymayan kişilere uyarı ateşi açıldığı sırada seken merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Vedat Ekinci'nin ailesine başsağlığı dileğinde bulundu

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Derecik ilçesinde sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve "dur" ihtarına uymayan kişilere uyarı ateşi açıldığı sırada seken merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Vedat Ekinci'nin taziyesine katılarak ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Valiliğin internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, Vali Akbıyık, beraberinde Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Derecik ilçesine gitti.

Şemdinli Kaymakamı ve Derecik Kaymakam Vekili Muhammet Fuat Türkman, Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk tarafından karşılanan Akbıyık, ardından Samanlı köyüne geçti.

Vali Akbıyık ve beraberindekiler, ülke sınırları dışındaki kuzey Irak topraklarında yaşanan üzücü olayda hayatını kaybeden Vedat Ekinci'nin taziyesine katılarak, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, ailenin acılarını paylaştıklarını söyledi.

Devletin her zaman kendileri ile beraber olduğunu belirten Akbıyık, "Hepinize başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet etsin. Başınız sağ olsun. Tabi birazda kader bu, coğrafi kader. Yani bu coğrafyada işte yaşayınca maalesef böyle üzücü olaylar da olabiliyor. Tabi öncelikle hepimiz kanunlara, kurallara uyacağız. Mutlaka devlet sizlerle her zaman beraber. Siz devletine ve milletine sadık Gerdi aşireti mensupları ve Derecik halkının devletimizde, valiliğimizde ve kamu kurum ve kuruluşlarımızda özel bir yeri var. Bu birlik ve beraberlik bundan sonra da devam edecek. İnşallah bu tür üzücü olaylar olmaz." dedi.

Derecik ilçesindeki sınır kapısının bir an önce açılması için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Akbıyık, sözlerini şöyle devam etti:

"Geçenlerde Ticaret Bakanımız ve TOBB Başkanımız da geldi. Kapının açılması durumunu onlara da aktardık. Bir takım yasal ve idari hazırlıklar var, bunlar biter bitmez inşallah açılacak. Buradaki kurumlarımız mutlaka sizlere gereken kolaylıkları gösterecekler. Sayın İçişleri Bakanımız da özellikle selamlarını gönderdi, başsağlığı dileklerini iletiyorum. Sanırım sabah sizleri de aradı. Allah rahmet etsin. Tekrardan başsağlığı diliyoruz. Bu tür üzücü olaylar inşallah bir daha olmaz."

Samanlı köyü muhtarı Salih Yaman da yaşanan olaydan duydukları üzüntüyü ifade ederek, Gerdi aşireti olarak her zaman devletin yanında olduklarını söyledi.

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