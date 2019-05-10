HABER

Vali ile yaptığı görüşmeyi arkadaşları ve öğretmenlerine anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 11:00 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Vali Ersin Yazıcı’ya yaptığı ziyaretle gündeme gelen 10 yaşındaki Hamdullah Yusuf Demir, ziyareti öğretmeni ile arkadaşlarına anlattı.

Vali ile yaptığı görüşmeyi arkadaşları ve öğretmenlerine anlattı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Vali Ersin Yazıcı’ya yaptığı ziyaretle gündeme gelen 10 yaşındaki Hamdullah Yusuf Demir, ziyareti öğretmeni ile arkadaşlarına anlattı. Nadir Tolun Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi olan Demir, kendisine hediye edilen cep telefonunu annesine hediye ettiğini söylerken, cep telefonuna ihtiyaç duymadığını ifade etti.
Hamdullah Yusuf Demir, kimya mühendisi olmak istediğini kaydederek şunları söyledi: "Annem ve babam işitme engelli. Vali beyin eşi ile kaymakam beyin eşi bizim eve ziyareti gelmişlerdi. Valimiz Ersin Ersin Yazıcı beni davet etti. Hedefimi Vali beye anlattım. Kimya mühendisi olmak istiyorum. Bunun için de çok çalışıyorum. derslerimi kaçırmıyorum. Bana hediye edilen cep telefonunu anneme hediye ettim. Çünkü cep telefonu kullanmak istemiyorum. Bilgisayarı ise derslerimde kullanıyorum” .

Vali ile yaptığı görüşmeyi arkadaşları ve öğretmenlerine anlattı

Vali ile yaptığı görüşmeyi arkadaşları ve öğretmenlerine anlattı

Vali ile yaptığı görüşmeyi arkadaşları ve öğretmenlerine anlattı

Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
Hakimlik kopan parmak soruşturmasını tekrar açtıHakimlik kopan parmak soruşturmasını tekrar açtı
Sebze fidesine talep arttıSebze fidesine talep arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması!

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması!

Ağrı Belediye Başkanı Sayan: İstanbul Kudüs'tür

Ağrı Belediye Başkanı Sayan: İstanbul Kudüs'tür

ABD'den Çin'e ek gümrük vergisi!

ABD'den Çin'e ek gümrük vergisi!

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

İstanbul seçimiyle ilgili Avrasya Araştırma'dan açıklama!

İstanbul seçimiyle ilgili Avrasya Araştırma'dan açıklama!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama: Yargıya olan güveni olumsuz etkilemekte

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Polis memurunu şehit eden alkollü sürücü, hiçbir şey hatırlamıyormuş!

Polisi şehit eden alkollü sürücü, hiçbir şey hatırlamıyormuş!

İzmir merkezli 11 ilde son dakika FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

11 ilde düğmeye basıldı! Gözaltılar var

Son dakika Tunceli'de teröre üst düzey darbe! Bakanlık kimliklerini duyurdu

Teröre teröre üst düzey darbe!

Cuma mesajları 10 Mayıs - Mübarak Ramzan ayında Hayırlı Cumalar

En güzel Cuma mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.