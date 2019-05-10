Vali ile yaptığı görüşmeyi arkadaşları ve öğretmenlerine anlattı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Vali Ersin Yazıcı’ya yaptığı ziyaretle gündeme gelen 10 yaşındaki Hamdullah Yusuf Demir, ziyareti öğretmeni ile arkadaşlarına anlattı. Nadir Tolun Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi olan Demir, kendisine hediye edilen cep telefonunu annesine hediye ettiğini söylerken, cep telefonuna ihtiyaç duymadığını ifade etti.

Hamdullah Yusuf Demir, kimya mühendisi olmak istediğini kaydederek şunları söyledi: "Annem ve babam işitme engelli. Vali beyin eşi ile kaymakam beyin eşi bizim eve ziyareti gelmişlerdi. Valimiz Ersin Ersin Yazıcı beni davet etti. Hedefimi Vali beye anlattım. Kimya mühendisi olmak istiyorum. Bunun için de çok çalışıyorum. derslerimi kaçırmıyorum. Bana hediye edilen cep telefonunu anneme hediye ettim. Çünkü cep telefonu kullanmak istemiyorum. Bilgisayarı ise derslerimde kullanıyorum” .



