Vali İsmail Ustaoğlu, Araklı’daki selle ilgili yanlış bilgilendirmeyi “2 ölü, 8 kayıp” olarak düzeltti

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı’daki selle ilgili 6 ölü, 4 kayıp açıklamasının yanlış bilgilendirmeden kaynaklandığını belirterek selde şuana kadar 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 8 kayıp vatandaşı arama çalışmalarının ise sürdüğünü söyledi.

Basın mensuplarına selle ilgili ikinci kez basın açıklaması düzenleyen Vali Ustaoğlu, “Bugün 14 civarında Araklı ilçemizin Çamlıktepe mevkiinde yoğun bir yağış sonucu bir sel felaketi meydana geldi. Ben kendim arkadaşlarla birlikte olay yerine gittik, incelemelerimizi yaptık. Yaptığımız tespitlere göre şuana kadar 2 tane vatandaşımızın cesedine ulaştık. Haber alamadığımız şuan 8 tane vatandaşımız mevcut. Onları da arkadaşlarımız tüm ekiplerimizle aramaları devam ediyor. Şuan bölgemizde AFAD başta olmak üzere civar illerden de ekiplerimiz geldi. Yine Sahil Güvenlik Komutanlığımızın bir helikopteri ile Hava Kuvvetlerimize bağlı bir helikopterle heyelanın ve sel felaketinin olduğu bölgede başta yaralılarımız olmak üzere vatandaşlarımızın tahliyelerini gerçekleştiriyoruz. Toplamda 67 vatandaşımızın güvenli bölgeye tahliyesi sağlanmış durumda. Şuan Araklı Devlet Hastanesi’nde iki tane vatandaşımızın cesedi var. Bunlardan bir tanesi o bölgedeki imamımıza ait kimliği tespit edildi. Diğeri de Araklı Belediyemizin bu bölgede çalışan yine bir tane belediye personelimiz” dedi.

Helikopterlerle yaralıların intikali nedeniyle kendisine ölü ve yaralı sayısı ile ilgili yanlış bir bilgilendirme geldiğini vurgulayan Vali Ustaoğlu “Sanki cesetler bulundu dile bir yanlış bilgi aksettirdiler bize. Onlar bizim yaralı vatandaşlarımız. Şuan 2 tane kayıp vatandaşımıza ulaşıldı. 8 tane vatandaşlarımıza yönelik de çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Sele HES barajının neden olduğu yönünde yanlış bir bilgi kirliliği olduğunu belirten Vali Ustaoğlu “Öyle bir olay söz konusu değil onu söyleyeyim” diye konuştu.

Bölgede şuan bir yağış beklemediklerini belirten Vali Ustaoğlu “AFAD ekiplerimiz, tüm arama kurtarma ekiplerimiz Jandarma Genel Komutanlığı’ndan yine 30 tane JAK Timimiz şuan gelmek üzere. Yine civar illerimizden AFAD ekiplerimiz olay yerinde. Yoğun bir şekilde vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için tüm ekiplerimiz seferber durumdadır” açıklamasında bulundu.

