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Vali İzzettin Küçük, Bursalılara gözyaşlarıyla veda etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 18:26 | Son Güncelleme

SON kararname ile Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilen Vali İzzettin Küçük, Bursa'dan meşalelerle uğurlandı.

Vali İzzettin Küçük, Bursalılara gözyaşlarıyla veda etti

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- SON kararname ile Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilen Vali İzzettin Küçük, Bursa'dan meşalelerle uğurlandı. Küçük, kentten ayrılırken gözyaşlarına hakim olamadı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali İzzettin Küçük, Bursalılarla vedalaştı. Heykel'deki tarihi Valilik binasında düzenlenen vedalaşma törenine çok sayıda vatandaş ve Bursa protokolünün önde gelen isimleri katıldı. Bursaspor atkısı takarak kürsüye çıkan Küçük, konuşmasında duygu dolu anlar yaşadı. Küçük, "Böyle ayrılıklar ne güzel. 2,5 senedir Bursa'da sizlerin sevgisiyle, desteğiyle, arkadaşlığıyla, varlığıyla görev yaptım. Devlet işlerinde gelmek-gitmek vardır. Üç gün, beş gün sonra olur. Mühim olan sevenlerle kucaklaşarak ayrılmaktır. Sizlerin burada varlığınız benim için kıymetlidir. Türkiye'nin değişik yörelerinde Valilik yaptım. Bu görevi bana veren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra devlet görevim devam edecek. Bir evim İstanbul'da, bir evim burada. Bir veda olarak sizlere konuşmuyorum. Sizlere sadece teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun" dedi.
İzzettin Küçük, kendisini uğurlamaya gelen Bursaslılarla tek tek vedalaştı. Bursaspor taraftarları da Küçük'ü meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde uğurladı. Kentten ayrılmak üzere kendi otomobiline binen Küçük, gözyaşlarına hakim olamadı, Bursalılara el sallayarak veda etti.

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Vali İzzettin Küçük, Bursalılara gözyaşlarıyla veda ettiVali İzzettin Küçük, Bursalılara gözyaşlarıyla veda ettiVali İzzettin Küçük, Bursalılara gözyaşlarıyla veda ettiVali İzzettin Küçük, Bursalılara gözyaşlarıyla veda etti

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