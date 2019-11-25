HABER

Vali, kadına şiddet panelinde cep telefonu numarasını paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 22:03 | Son Güncelleme

KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü' panelinde, salonu dolduran kadınlara şahsi cep telefonu numarasını vererek, yaşadıkları sorunların çözümünde yardımcı olacağı sözünü verdi.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü' panelinde, salonu dolduran kadınlara şahsi cep telefonu numarasını vererek, yaşadıkları sorunların çözümünde yardımcı olacağı sözünü verdi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce düzenlenen panele müdürlük bünyesinde çalışan kadınların yanında, Türk Kadınlar Birliği ve Kayseri Kadınlar Derneği ile çeşitli sevil toplum kuruluşlarına üye kadınlar ve kadın avukatlar katıldı. Panelin açılışında konuşan Vali Günaydın, yılın her anında her zaman şiddetin önlenmesi için üzerlerine düşeni yapmak zorunda olduklarını söyledi. Vali Günaydın, "Devletimiz bu konuyla ilgili yasal düzenlemeleri yapıyor ve yapmaya devam edecek. Bizim bu sorunu önlememiz için güçlü ailelere ve güçlü topluma ihtiyacımız var. Güçlü aile oluşması için anne ve babalara büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızın yetiştiği ortam çok önemli. Eğer biz çocuklarımızı sevginin, saygının, hoşgörünün, merhametin yoğun yaşandığı bir ortamda yetiştirirsek onlara bu güzel özellikleri verirsek bu sorunu çözeriz diye umuyorum" diye konuştu.

Vali Günaydın, konuşmasının sonunda salonu dolduran kadınlara, kendi özel cep telefonu numarasını vererek, yaşadıkları sorunların çözümü noktasında yardımcı olacağı sözünü verdi. Vali Günaydın, "Yaşadığınız tüm olumsuzluklarda beni arayabilirsiniz" dedi. Vali Günaydın, daha önce muhtarlar ve şehit ailelerine de cep telefonu numarasını vermişti.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Motosiklete çarpıp kaçan sürücüyü polis yakaladıMotosiklete çarpıp kaçan sürücüyü polis yakaladı
Osmaniye'de TIR'ın dorsesi seyir halinde alev aldıOsmaniye'de TIR'ın dorsesi seyir halinde alev aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Muharrem İnce'nin 'çete' sözlerine yanıt

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Muharrem İnce'nin 'çete' sözlerine yanıt

Kocası aldatırken yakalandı

Kocası aldatırken yakalandı

Tüm partilerden destek geldi! İsmi her yerden silinecek

Tüm partilerden destek geldi! İsmi her yerden silinecek

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Şişli'deki iğrenç olayda mahkeme kararını verdi

Şişli'deki iğrenç olayda mahkeme kararını verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Can pazarı! Köprüden düştü

Can pazarı! Köprüden düştü

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu belli oldu

Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta tecavüze uğradı

Her satırı iğrenç! Tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta...

İstiklal Caddesi’nde kadınların 25 Kasım yürüyüşüne polis müdahalesi

Taksim'de kadınların eylemine müdahale!

İçişleri Bakanlığı: Son dönemlerin yakalanan en büyük patlayıcı maddesi...

İçişleri Bakanlığı: Son dönemlerin yakalanan en büyük patlayıcı maddesi...

MSB: Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Avukatın sır ölümü! Kuzeninin evinde bulundu

Avukatın sır ölümü! Kuzeninin evinde bulundu

Hastaneye böyle getirilmişti! Acı haber geldi

Hastaneye böyle getirilmişti! Acı haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.