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Vali Kaldırım, “ Kavak köyünde 1, Doğanbağı köyünde 5 evde hasar var”

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 02:09 | Son Güncelleme

Depremin merkezi Kavak köyünde 1, Doğanbağı köyünde 5 evin hasar gördüğünü belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Onun dışında ciddi bir hasar yok.

Vali Kaldırım, “ Kavak köyünde 1, Doğanbağı köyünde 5 evde hasar var”

Depremin merkezi Kavak köyünde 1, Doğanbağı köyünde 5 evin hasar gördüğünü belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Onun dışında ciddi bir hasar yok. En güzeli de can kaybını ve yaralanmanın olmaması. Onun dışında oluşan hasarları hızlı bir şekilde gidereceğiz” dedi.
Elazığ’ın Sivrice ilçesine bağlı Kavak köyü merkezli saat 20.31’de yerin 9.4 km derinliğinde 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem sonrası kent genelinde panik yaşanırken, AFAD ekipleri başta olmak üzere Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları bölgeye gitti.
Kavak köyünde 1 evin hasar gördüğünü aktaran Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Ama önemli bir şey değil. Sadece duvarda bir dökülme var. Doğanbağı köyünde belli binalarda hasarlar var. Orada 5 evimiz hasar görmüş. Belli duvarlarda hasar ve sıva dökülmesi var. Onun dışında ciddi bir hasar yok. En güzeli de can kaybını ve yaralanmanın olmaması. Onun dışında oluşan hasarları hızlı bir şekilde gidereceğiz"ifadelerini kullandı.

"Tüm ihtiyaçlar karşılandı"
Ekiplerimiz anında sahaya çıktığına değinen Vali Kaldırım;"Bizde hemen olay yerine intikal ettik. Vatandaşlarımızın hasar gören binalarda oturmaması noktasında tüm barınma ihtiyaçları karşılandı. Şehir merkezine gitmek isteyenlerin intikalleri sağlandı. Şuanda tüm vatandaşlarımızın acil olarak gereken hem barınma hem sağlık ihtiyaçları giderilmiş oldu. Yarından itibaren sağlık ekiplerimiz sahada olacak. Hasar tespitlerini yapacaklar. Hem hasarın boyutunu hem de hasar tespiti yapıp, tedbirleri de almış olacaklar. Çok geçmiş olsun diyorum. Cumhurbaşkanımız da aradı, hem bilgi aldılar hem de geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Bizim gittiğimizde 5 evde hasar gördü. Sıva dökülmesi, bazı evlerde çatlaklar gibi hasarlar vardı. Asıl yarından itibaren röntgenini çekeriz. Tüm detayları ortaya çıkarırız. Ona göre de tedbirlerimizi alırız” diyerek sözlerini tamamladı.

Vali Kaldırım, “ Kavak köyünde 1, Doğanbağı köyünde 5 evde hasar var”

Vali Kaldırım, “ Kavak köyünde 1, Doğanbağı köyünde 5 evde hasar var”

Vali Kaldırım, “ Kavak köyünde 1, Doğanbağı köyünde 5 evde hasar var”

Vali Kaldırım, “ Kavak köyünde 1, Doğanbağı köyünde 5 evde hasar var”

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