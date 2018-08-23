Vali Kalkancı'dan yaralı askerlere bayram ziyareti

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, terör operasyonunda yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek bayramlaştı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Vali Kalkancı, beraberinde eşi Yasemin Kalkancı ve İl Jandarma Komutanı

Albay Ercan Atasoy ile Adıyaman kırsalında icra edilen terör operasyonunda yaralanan ve Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören askerleri ziyaret etti.

Askerlerin sağlık durumları hakkında

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan'dan bilgi alan Vali Kalkancı, yaralı

askerlerle sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti, askerlerin ve ailelerinin bayramını

kutladı.

Asker aileleriyle de sohbet eden Vali Kalkancı, "Ailelerimizin herhangi bir taleplerinin olması durumunda valilik olarak her zaman

hizmetinizde ve emrinizdeyiz. Hangi sorununuz olursa olsun kapımızın ve telefonlarımızın sizlere daima açık olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu vesileyle bayramınızı kutluyor,

gazilerimize yüce Allah'tan şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Kalkancı, daha sonra eşiyle birlikte hastanede yatan hasta ve hasta

yakınlarına da ziyarette bulunarak bayramlaştı.

Adıyaman'da yürütülen terör operasyonunda dün 4 güvenlik görevlisi şehit olmuş, 6 asker yaralanmıştı.

