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Vali Karahan'dan deprem bölgesinde inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 18:00 | Son Güncelleme

DENİZLİ Vali Hasan Karahan, 5.5 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Acıpayam ilçesinde incelemede bulundu.

DENİZLİ Vali Hasan Karahan, 5.5 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Acıpayam ilçesinde incelemede bulundu. Düngeceyi de çadır ve araçlarında geçiren vatandaşlarla konuşan Vali Karahan, "Devlet olarak bu yarayı saracağız, bu acıyı paylaşacağız" dedi.
Geçen çarşamba günü saat 09.34'te, merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde 30 ev yıkıldı, çok sayıda ev ile 3 camide hasar oluştu ve 19 kişi hafif yaralandı. Bazı mahallelerde ahırlar yıkıldı ve 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Kent sakinleri geceyi çadır ve araçlarında geçirmeye başladı. Evlerine giremeyen vatandaşların gıda ihtiyaçları, için Türk Kızılayı tarafından 3 öğün yemek sağlandı. AFAD ekipleri, bölgede isteyen vatandaşlara çadır temin etmeyi sürdürdü.
ÖNCE KİRA DESTEĞİ SONRA KONUT EDİNDİRMEK İÇİN ÇALIŞMA
Denizli Valisi Hasan Karahan, bugün deprem bölgesinde inceleme yaptı. Türk Kızılayı'nın psiko-sosyal çadırında bulunan çocuklarla bir süre sohbet eden Vali Karhan, "Yaklaşık 300 evde hasar var. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kesin hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımıza yaklaşık 1000 çadır dağıttık. Türk Kızılayı, bölgede sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor. Kaymakamlığımız vatandaşlarımıza bir miktar para yardımında bulundu. İlk etapta kira desteği sağlayacağız. Daha sonra, hak sahiplerinin konut edindirme çalışmaları başlayacak. Pazartesi gününden itibaren yıkılacak binaların çalışmaları, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak. Artçı depremler, bölgede devam ediyor. Biz vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda gerçek ihtiyacın da üzerinde çadır dağıtımında bulunduk. Biz devlet olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Bölgeye, Türkiye'den destek yağıyor. Devlet olarak bu yarayı saracağız, bu acıyı paylaşacağız" dedi.
'EVİMİZİN YIKILDIĞINI FARK ETMEDİK'
Depremde evi kullanılamaz hale gelen ve geceyi ailesiyle birlikte çadırda geçiren Ramazan Ünlü, "Sarsıntının ardından dışarı çıktığımda evimin bir bölümünün yıkıldığını gördüm. Mutfağımız, oturma odamız ve banyomuz yıkıldı. Geceyi, çadırlarda geçiriyoruz. Kurtarabildiğimiz eşyaları dışarı çıkardık. Allah devletimize zeval vermesin. İhtiyaçlarımız karşılanıyor" diye konuştu. Sarsıntının ardından dışarı çıktıklarını ifade eden depremzede Gülsüm Ünlü ise, "Dışarıya çıktığımızda her yerde toz duman vardı. Komşumuz Ayşe Arslan'ın enkazın içinde olduğunu gördük ve yardım ettik, onu kurtardık. Biz onunla uğraşırken, kendi evimizin yıkıldığını fark etmedik. Daha sonra evimizin bir bölümünün yıkıldığını gördük. Şimdi başımızı sokacağımız bir evimiz yok" diyerek gözyaşı döktü.

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Denizli Valisi Karahan'dan deprem bölgesinde incelemeDenizli Valisi Karahan'dan deprem bölgesinde inceleme
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