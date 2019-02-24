HABER

Vali Karaloğlu: Boğaçay sinek üretim merkeziydi, cennet oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 20:46 | Son Güncelleme

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Konyaaltı'ndaki Boğaçayı'nın bir yıl öncesine kadar bataklık alan olduğunu belirterek, ?Boğaçayı sinek üretim merkeziydi, cennet oldu.

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Konyaaltı'ndaki Boğaçayı'nın bir yıl öncesine kadar bataklık alan olduğunu belirterek, ?Boğaçayı sinek üretim merkeziydi, cennet oldu. Bu eserin kıymetini bilelim" dedi.
Antalya, Sakarya, Rize ve Adanalı sporcuların, Antalya Boğaçayı'nda yaptıkları deneme kano yarışlarını Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, vatandaşlarla birlikte izledi.
Yarışlar sonunda konuşan Vali Karaloğlu, 8 ay önce bataklık olan yerin sinek üretim merkezi olduğunu belirterek, ?Başkan burası için hayallerini anlatınca biz de 'keşke' diyorduk. Bugün geldik gördük. Cennet olmuş. Binlerce Antalyalı Boğaçayı'nın iki yakasında, hem günün güzelliğini paylaşıyor, hem de ilk kez Boğaçayı'nda yapılan kano sporundaki deneme yarışlarını izliyor" dedi.
Burada sporlarla ilgili her türlü aktivitenin yapılabileceğini aktaran Karaloğlu, "Kano, kürek, yelken yapılabilir. Antalya bir sahil şehri. Antalya'da mutlaka su sporlarına bundan sonra daha çok değer vermemiz gerekir. Su sporlarını daha çok teşvik etmemiz lazım. Başkanımı kutluyorum. Burası özellikle kano, kürek ve yelken için çok güzel bir parkur oldu. Bundan sonra belki de uluslararası yarışmaların yapılabileceği, belki İngiltere'de olduğu gibi üniversitelerin kano takımlarının yarışabileceği güzel bir pist oldu. Antalya çok önemli bir eseri, değeri kazanmış oldu. Kıymetini bilmek lazım" diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise Boğaçayı Projesi'ni çok önemsediklerini ifade ederek, şunları söyledi:
?Boğaçayı Projesi, medyanın da 'çılgın proje' olarak nitelendirdiği bir projeydi. Cumhurbaşkanımızın teşvikleri ile ilk etabının açılışını yapmıştık. Bugün de kano sporcuları güzel bir etkinliğe vesile oluyor. Kaderine terk edilmiş ve adeta makus talihi içerisinde, ottan, çöpten geçilmeyen Boğaçayı'nı halkımıza güzel bir gezi ve yaşam alanı olarak kazandırmak istiyorduk. Buranın aynı zamanda sportif etkinliklerle de canlanması hedeflerimizden biriydi. Şimdi hedeflerimizden birini bugün gerçekleştirdik. Boğaçayı, Antalya'nın cennet köşesi oldu. Gecesi gündüzünden güzel. Su ve ışık gösterilerinin yapıldığı bir eklentiyi de birkaç ay içerisinde yapacağız. Boğaçayı muhteşem görüntüsüyle kartpostalları süsleyecek."

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Denizde korkunç görüntüDenizde korkunç görüntü
Aort damarı yırtılan polis, Manisa’da son yolculuğuna uğurlandıAort damarı yırtılan polis, Manisa’da son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Hamile mi? Eşinden kafa karıştıran yorum

Hamile mi? Eşinden kafa karıştıran yorum

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

Beklenen kar yağışı başladı

Beklenen kar yağışı başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da feci kaza! Araç bu hale geldi

Araç bu hale geldi! Feci kaza

Meteorolojiden bir uyarı daha! Kar ve yağmur...

Meteorolojiden bir uyarı daha! Kar ve yağmur...

İstanbul'da okullar 25 Şubat pazartesi günü tatil edildi

İstanbul'da okullar tatil edildi

Metrobüs duraklarında bir ilk! Yoğun ilgi gördü

Metrobüs duraklarında bir ilk! Yoğun ilgi gördü

Tekirdağ'da korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Kapıya dayandılar

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Kapıya dayandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.