Vali Karaloğlu: Boğaçay sinek üretim merkeziydi, cennet oldu

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Konyaaltı'ndaki Boğaçayı'nın bir yıl öncesine kadar bataklık alan olduğunu belirterek, ?Boğaçayı sinek üretim merkeziydi, cennet oldu. Bu eserin kıymetini bilelim" dedi.

Antalya, Sakarya, Rize ve Adanalı sporcuların, Antalya Boğaçayı'nda yaptıkları deneme kano yarışlarını Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, vatandaşlarla birlikte izledi.

Yarışlar sonunda konuşan Vali Karaloğlu, 8 ay önce bataklık olan yerin sinek üretim merkezi olduğunu belirterek, ?Başkan burası için hayallerini anlatınca biz de 'keşke' diyorduk. Bugün geldik gördük. Cennet olmuş. Binlerce Antalyalı Boğaçayı'nın iki yakasında, hem günün güzelliğini paylaşıyor, hem de ilk kez Boğaçayı'nda yapılan kano sporundaki deneme yarışlarını izliyor" dedi.

Burada sporlarla ilgili her türlü aktivitenin yapılabileceğini aktaran Karaloğlu, "Kano, kürek, yelken yapılabilir. Antalya bir sahil şehri. Antalya'da mutlaka su sporlarına bundan sonra daha çok değer vermemiz gerekir. Su sporlarını daha çok teşvik etmemiz lazım. Başkanımı kutluyorum. Burası özellikle kano, kürek ve yelken için çok güzel bir parkur oldu. Bundan sonra belki de uluslararası yarışmaların yapılabileceği, belki İngiltere'de olduğu gibi üniversitelerin kano takımlarının yarışabileceği güzel bir pist oldu. Antalya çok önemli bir eseri, değeri kazanmış oldu. Kıymetini bilmek lazım" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise Boğaçayı Projesi'ni çok önemsediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

?Boğaçayı Projesi, medyanın da 'çılgın proje' olarak nitelendirdiği bir projeydi. Cumhurbaşkanımızın teşvikleri ile ilk etabının açılışını yapmıştık. Bugün de kano sporcuları güzel bir etkinliğe vesile oluyor. Kaderine terk edilmiş ve adeta makus talihi içerisinde, ottan, çöpten geçilmeyen Boğaçayı'nı halkımıza güzel bir gezi ve yaşam alanı olarak kazandırmak istiyorduk. Buranın aynı zamanda sportif etkinliklerle de canlanması hedeflerimizden biriydi. Şimdi hedeflerimizden birini bugün gerçekleştirdik. Boğaçayı, Antalya'nın cennet köşesi oldu. Gecesi gündüzünden güzel. Su ve ışık gösterilerinin yapıldığı bir eklentiyi de birkaç ay içerisinde yapacağız. Boğaçayı muhteşem görüntüsüyle kartpostalları süsleyecek."



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