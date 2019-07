Vali Karaloğlu, carettanın yumurta bırakma anına tanık oldu

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, nesli tehlike altındaki canlılardan caretta carettaların kumsalda yuva açıp, yumurtalarını bıraktığı ana tanıklık etti. İki carettanın yumurtalarını bıraktığı yuvalara 'İkizler' adı verildi. Nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahillerinde mayıs ayında başlayan yumurta bırakma ve yuva süreçleri devam ediyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, tüm Akdeniz sahilinin en büyük caretta yuva alanı olan yaklaşık 30 kilometrelik Belek sahilinde, 20 yıldır deniz kaplumbağalarının yumurta bırakma ve yavruların denize ulaşması süreçlerini yakından takip ederek, kayıt altına alan ve koruma çalışmalarını da yürüten Ekolojik Araştırmalar Derneği'nin (EKAD) saha çalışmalarına katıldı. YUVALARA 'İKİZLER' ADI VERİLDİ Vali Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu ile ikiz kızları Elif Meva ve Meral Su ile birlikte gece saatlerinde denizden kumsala çıkarak yuva açan, yumurtalarını bırakan ve ardından yuvasını kapatıp denize dönen iki carettanın bu sürecini yakından izledi. Carettaların yaşam alanlarının korunmasına yönelik farkındalığı artırmak amaçlı yapılan etkinlikte iki carettanın birbirine yakın oluşturduğu iki yuvaya, Vali Karaloğlu'nun ikiz kızlarına ithafen 'İkizler' adı verildi. 'CARETTA CARETTALARIN DA VALİSİYİM' DEMİŞTİ Daha önce caretta yavrularının yuvadan çıkışına şahit olan ve 'Caretta carettaların da valisiyim' diyerek nesli tehlike altındaki bu canlıların korunması adına sürekli çağrıda bulunan Vali Karaloğlu, “Daha önceki seneler yavruların yuvadan çıkışını izlemiştik. Ama bir ana caretta carettanın gelip sahilde yuva yapması, yumurta bırakması, sonra o yuvayı kapatmasını görmemiştim. Bu akşam çok önemli bir tecrübeyi hep beraber yaşadık. Yüce yaratıcının bir canlının kendi neslini devam ettirebilmek için ona verdiği gücü burada gördük" dedi. TATİLCİLERE UYARI Belki binlerce, on binlerce kilometreden gelip bu sahilde, yuva yapıp sonra da bu yuvayı yavruları için hazır hale getiren bir canlının kendi neslini devam ettirme çabasını gördüklerini belirten Vali Karaloğlu, “Buna saygı duymamak mümkün değil. Bu sahilleri kullanan bütün dostlara çağrımız, lütfen bu sahillerde güneşlenirken kendi neslini devam ettirme çabasında olan bu canlılara saygılı olalım. Bastığınız yere dikkat edin, eğer arkadaşların bıraktığı işaretler varsa bu bölgede tatil yapan insanlar mutlaka onlardan uzak dursun. Bu akşam bizim için enteresan bir gece oldu" diye konuştu. YUMURTADAN ÇIKTIĞI YUVAYI BULUYOR Akdeniz'in en büyük caretta yuvalama alanı Belek sahillerinde her yıl 2 binin üzerinde yuva oluştuğunu, bu yılki beklentinin 2 bin 500'ün üzerinde olduğunu belirten EKAD Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan, “Deniz kaplumbağalarının yumurta bırakma hikayesi aslında yumurtadan çıkışla başlıyor. Yumurtadan çıkan yavru 15 yaşına yani eşeysel olgunluğa geldiğinde yumurtadan çıktığı yuvayı buluyor. Deniz kaplumbağaları dünyanın manyetik yüzeyini algılayabilme yeterneğine sahip ender türlerden biridir ki yaklaşık 110 milyon yıldır evrendeler. Biz insanoğlu bir yerden bir yere giderken 'Konum at, navigasyonla bakarız' diyoruz, ama deniz kaplumbağalarının böyle bir sorunu yok" dedi. 1000 BİREYDEN 1 YA DA 2'Sİ YAŞIYOR Yavruların yetişkin hale gelince yumurta bırakmak için doğduğu yere geri geldiğine işaret eden Ceylan, “Doğduğu yeri korumamız gerekiyor, sonraki neslin devamı anlamında. Çünkü denize ulaşan 1000 bireyden 1 ya da 2'si yaşamda kalabiliyor. Yani üremesi çok kolay değil ve türün nesli bu nedenle tehlike altına giriyor. Dolayısıyla biz yuvalama alanlarını insan kaynaklı alanlara çevirdiğimizde bu hayvanlar buraya yumurta bırakamıyor. Geliyor bakıyor ve orası artık onun doğduğu yer değil, şezlonglar var, insanlar güneşleniyor yumurta bırakamıyor. Yaşam alanlarının korunmasına yönelik çağrılarımız bundandır. Diyoruz ki bu kumsallar onların yaşam alanı, buraları koruyalım" diye konuştu. YAPAY IŞIK SORUNUNA ANINDA MÜDAHALE Sahilde 15 Mayıs'tan bugüne kadarki süreçte oluşan yuva sayısının 1000'i aştığını belirten EKAD Başkanı Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canpolat ise şöyle dedi: "Bu gece bizim için çok özel, birkaç hafta önce bölgedeki gündüz gözlemlerimizdeki olumsuz gelişmeler basına yansımıştı. Bugün de tesislerden kaynaklı yapay ışıkların olumsuz etkilerine şahit olduk. Hem sayın valimizin alanda ailesiyle birlikte yumurta bırakan deniz kaplumbağasını görmesi ve tüm insanlar gibi etkilenmiş olmaları ve yapay ışık kaynaklarının olumsuz etkilerini görmesi ve 5 dakika içerisinde tesisle irtibata geçip, 'gidip konuşup bu sorunu çözeceğim' demesi bizim için inanılmaz pozitif yaklaşım. Çünkü biz 20 yılı aşkındır bu sorunları çözmek için uğraşıyoruz. Sayın valimizin olayı yerinde görmesi ve anında müdahale etmesi de sorunların çözümünde çok büyük bir adım oldu. Bu anlamda sayın valimize çok teşekkür ediyoruz."