Vali Karaloğlu esnafı hazırlıksız yakaladı, kurallara uymayanları uyardı

Diyarbakır’da korona virüs denetimlerine katılan Vali Münir Karaloğlu, kuralla uymayan esnafları hazırlıksız yakaladı, hijyene ve maske kullanımına uymayanları uyardı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, İçişleri Bakanlığı koordinesinde bugün ülke genelinde eş zamanlı başlatılan korona virüs tedbirlerine yönelik denetimler katıldı. Vali Karaloğlu, kurallara uymayan esnaflara tepki göstererek uyarılarda bulundu. Uyarılara rağmen sosyal mesafeye uymayan vatandaşları kendisi sandalye vererek zorla mesafe açtırırken, maskesi olmayanlara maske uzatarak tedbirlere uyulması için konusunda uyardı. Oturma mesafesine uymayanlardan pazarda seçmece yapanları suçüstü yakalayan Vali Karaloğlu ile vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Sosyal mesafeye uymayan vatandaş “Çocukluk arkadaşıyız” deyince Vali Karaloğlu, “Virüs arkadaş dinlemez” diye uyardı.

“Maalesef, konan kurallara tam uyulmadığını gördük”

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, kurallara esnafların uymadığını söyleyerek uyarılarda bulunduklarını kaydetti. Vali Karaloğlu, “Bildiğiniz gibi zaman zaman, arkadaşlarla beraber, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, Ticaret Sanayi Odası başkanıyla beraber, Diyarbakır’da çarşı Pazar iş yerlerini denetliyoruz. Maksadımız, vatandaşlarda farkındalık oluşturmak istiyoruz, virüsle mücadelenin bitmediğini ve kurallara uymazsak virüs bizi hasta etmeye ve sevdiklerimizi aramızda almaya devam edecek. Bugünde önce pazar yerini daha sonra Sanat Sokağında bulunan işletmelerde incelemelerde bulunduk. Maalesef, konan kurallara tam uyulmadığını gördük, uyarılarda bulunduk. İşletmecilerimizi ve pazarda esnafımızı uyardık. Hala seçerek mahsul alanlar var bu doğru değil, zaman geçtikçe vatandaşların kuralları gevşediğini görüyoruz. Ne olur hem kendiniz, hem sevdikleriniz hem de toplum için konan kurallara uymaya devam edelim” dedi.

