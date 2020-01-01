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  4. Vali Karaloğlu, KGYS’den kent güvenliğini kontrol etti

Vali Karaloğlu, KGYS’den kent güvenliğini kontrol etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 00:17 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 112 Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyonu’nu ziyaret ederek, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ndeki (KGYS) görüntülerini izledi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 112 Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyonu’nu ziyaret ederek, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ndeki (KGYS) görüntülerini izledi. Vali Karaloğlu, yılbaşına hazırlanan kentte yoğunluğun Cumhuriyet Meydanı ve Kaleiçi bölgesinde olduğunu söyledi.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu yılbaşı sebebiyle kentte mesai yapan kamu kurumlarını ziyaret etti. Karaloğlu’na Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Antalya Sahil Güvenlik Gurup Komutanı Yarbay Sezai Öztürk, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ve diğer protokol üyeleri de eşlik etti. Vali Karaloğlu, 112 Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi GAMER’de görev yapan personelleri ziyaret ederek, kent için 7/24 mesai yapan çağrı merkezi personellerinin yeni yılını kutlayıp çikolata ikram etti. Ardından GAMER’deki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ndeki (KGYS) görüntülerini inceleyerek, yılbaşını kutlamaların olduğu bölgeleri inceledi, yetkililerden bilgiler aldı. Vali Karaloğlu, Antalyalıların Cumhuriyet Meydanı ve Kaleiçi bölgesinde yoğunluk oluşturduğunu aktardı ve herhangi bir olumsuzluğa karşı tedbirli olduklarını aktardı.

"2020’de de Antalyamız, tarımıyla, turizmiyle, huzuruyla Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi olacak"
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaloğlu, 2019 yılının son saatlerinde halkın huzuru için nöbet tutan kamu görevlilerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladıklarını söyledi. Kentte 2019 yılının büyük bir olay yaşanmadan tamamlamak üzere olunduğunu ifade eden Karaloğlu, “Ümidimiz odur ki; 2020 yılını da yine huzur, mutlulukla karşılayacağız ve 2020’de de Antalyamız, tarımıyla, turizmiyle, huzuruyla Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi olacak. Hem şehrimizi hem de ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için hep beraber çok çalışmaya devam edeceğiz. Çok çalışmak mecburiyetindeyiz, çünkü ülkemizin ve şehrimizin hedefleri var. Çok çalışmadan ulaşmamız mümkün değil” dedi.
Vali Karaloğlu, tüm vatandaşların yeni yılını kutladığını da sözlerine ekleyip, 2020 yılının tüm insanlık için barış dolu bir yıl olması temennisinde bulundu.

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