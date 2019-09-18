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Vali Karaloğlu, müdürlerini geri isteyen öğrenci velilerini dinledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 17:07 | Son Güncelleme

Manavgat Öger İlköğretim Okulu Müdürü Saim Yiğen’in görevden alınmasıyla ilgili olarak öğrenci velilerinin taleplerini dinleyen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Taleplerinizi aldık, değerlendireceğiz" dedi.Manavgat Öger İlköğretim Okulu Müdürü Saim Yiğen’in görevden alınmasına tepki gösteren öğrenci velileri Antalya Valisi Münir Karaloğlu’ndan müdürlerinin görevine geri dönmesi için yardım istedi.Öger İlköğretim Okulu Müdürü Saim Yiğen’in görevden alınmasına tepki gösteren Öger İlköğretim Okulu velileri Manavgat Kaymakam’ı Mustafa Yiğit’in ardından Manavgat’ın Dikmen Mahallesi’nde bulunan Gül-Salih Şenli İlkokulunun açılışına gelen Antalya Valisi Münir Karaloğlu’na da sorunlarını aktardı.Öğrenci velilerini temsilen konuşan İsmet Özcan, Saim Yiğen’in görevden alınmasına çok üzgün olduklarını ve Saim Yiğen’in göreve geri dönmesini istediklerini ifade etti."Gerekeni yapacağız"Önceki gün çok sayıda öğrenci velisiyle birlikte Manavgat Kaymakamını ziyaret ettiklerini belirten Özcan, “Sağ olsun Kaymakam Bey bizimle ilgilendi.

Manavgat Öger İlköğretim Okulu Müdürü Saim Yiğen’in görevden alınmasıyla ilgili olarak öğrenci velilerinin taleplerini dinleyen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Taleplerinizi aldık, değerlendireceğiz" dedi.
Manavgat Öger İlköğretim Okulu Müdürü Saim Yiğen’in görevden alınmasına tepki gösteren öğrenci velileri Antalya Valisi Münir Karaloğlu’ndan müdürlerinin görevine geri dönmesi için yardım istedi.
Öger İlköğretim Okulu Müdürü Saim Yiğen’in görevden alınmasına tepki gösteren Öger İlköğretim Okulu velileri Manavgat Kaymakam’ı Mustafa Yiğit’in ardından Manavgat’ın Dikmen Mahallesi’nde bulunan Gül-Salih Şenli İlkokulunun açılışına gelen Antalya Valisi Münir Karaloğlu’na da sorunlarını aktardı.
Öğrenci velilerini temsilen konuşan İsmet Özcan, Saim Yiğen’in görevden alınmasına çok üzgün olduklarını ve Saim Yiğen’in göreve geri dönmesini istediklerini ifade etti.

"Gerekeni yapacağız"
Önceki gün çok sayıda öğrenci velisiyle birlikte Manavgat Kaymakamını ziyaret ettiklerini belirten Özcan, “Sağ olsun Kaymakam Bey bizimle ilgilendi. Bugün de sizlere derdimizi anlatmak istiyoruz. İlköğretim haftasında hiçbir soruşturma açılmadan kapısı her zaman açık olan müdürümüzü görevden aldılar. Biz çok üzülüyoruz" dedi.
İsmet Özcan’ın ’Biz sadece sesimizi duyurmaya çalışıyoruz’ sözü üzerine ’Valiye bile sesinizi duyurdunuz’ diye cevap vererek öğrenci velilerinin yanında olduğunu belirten Antalya Valisi Münir Karaloğlu, velilerin taleplerini değerlendireceğini söyledi.
Münir Karaloğlu, "Arkadaşlar, şunu unutmayın; Saim Bey’in ikinci dört yılı bu okulda. Biz bir şekilde okul müdürlerini kendi aralarında devinim yoluyla görev yerlerini değiştiriyoruz. Bir müdürün bir yerde çok uzun süre kalmasını bakanlık çok uygun görmüyor. Ama okul müdürünüzü seviyor olmanız bizim için önemli. Eğitim ile ilgileniyor olmanız bizim için çok daha önemli. Yani çocuklarınızın eğitimi için çıkıp buraya kadar gelmeniz benim açımdan çok daha önemli. Teşekkür ediyorum. Taleplerinizi aldık biz bunu değerlendireceğiz. Merak etmeyin" diyerek öğrenci velilerine umut verdi.
Hayırsever İbrahim Şenli tarafından anne ve babasının adına Dikmen Mahallesi’nde yaptırılan 6 derslikli Gül-Salih Şenli İlkokulu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve ilçe protokolünün katıldığı törenle hizmete açıldı.

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