Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 31 Mart yerel seçimleri öncesi alınacak önlemleri gerekli birimlerle değerlendirerek, "Kaymakam arkadaşlarım, sandık çevrelerinde elektrik ve jeneratör ihtiyacını mutlaka gözden geçirsinler. O gün hiçbir sandık çevresinde ‘elektrik kesildi’, ‘trafoya bilmem ne girdi’ mazereti oluşmasın" dedi. Karaloğlu, muhtarlara aday oldukları mahallelerin çevrelerine afiş ve kendi fotoğraflarını asmamaları gerektiği konusunda da uyarılarda bulundu.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, ATSO Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen ‘Seçim Güvenliği Toplantısına’ katıldı. Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, başsavcılar, kaymakamlar, ilçe jandarma komutanları, ilçe emniyet müdürleri ile il ve ilçe seçim kurulu başkanları katıldı.

Karaloğlu, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim için alınan güvenlik tedbirlerini konuşmak için toplantıyı düzenlediklerini söyledi. Seçimlerin, demokrasinin şölen ve bayram günleri olduğunu belirten Vali Karaloğlu, Türkiye’de yapılan seçimlerin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) denetiminde, il ve ilçe seçim kurulları eliyle yapıldığı bilgisini hatırlattı. Seçimin yapılışıyla ilgili yetkinin il ve ilçe seçim kurullarına ait olduğunun altını çizen Karaloğlu, "Mülki idari amirleri ve kolluk birimleri olarak bizim iki görevimiz var. Birincisi, seçimin güven ortamı içerisinde yapımını sağlamak. İkincisi, seçim kurulları tarafından talep edilen araç, gereç ve personel gibi ihtiyaçları ivedi olarak seçim kurullarının emrine vererek, seçimlerin sağlıklı şekilde yapılmasını sağlamak" dedi.

Seçimin huzur ortamında geçmesi için planların hazır olduğunu ve uygulandığını kaydeden Vali Karaloğlu, siyasi parti adaylarının özgür ortamda seçmeniyle buluşmasını sağlamak ve seçmeninin baskı altında kalmadan sandığa ulaşması için güvenli ortam oluşturacaklarına dikkat çekti.

"Kısıtlamalara harfiyen uyulmasını sağlayacağız"

1 Ocak itibariyle seçim takviminin başladığını söyleyen Vali Karaloğlu, "Şu anda takvim ilerliyor. Siyasi partiler büyük oranda adaylarını belirlediler. Seçim takvimine göre süreç devam ediyor. Partilerde siyasi aday olanla rda artık propaganda dönemine girdiler. Bizim görevimiz; adayların propaganda döneminde seçmenle buluşmasının ortamını oluşturmak. Seçim günüyle ilgili YSK’nin aldığı kararlar var. Seçimden bir gün önce saat 18.00’de propagandanın sonlanacağı, afişlerin ve bayrakların toplanacağı, seçim gününde belli kısıtlamalar var. Alkol kullanımı ve silah taşımayla ilgili kısıtlamalar var. Bu kısıtlamalarda harfiyen uyulmasını sağlayacağız" ifadelerini kaydetti. "’Elektrik kesildi’, ‘trafoya bilmem ne girdi’ mazereti oluşmasın”

Vali Karaloğlu, kaymakamlara şu uyarıda bulundu:

"Yerel seçimde birden çok oy kullanıldığı için oy sayım işlemi uzayabilir. Genel seçimler kadar çabuk sonuçlanamayabilir. Oy seçim işlemleri uzarsa, bu sefer karanlığa kalma, sandık çevrelerin aydınlatmasıyla ilgili problemler doğabilir. Kaymakam arkadaşlarım, sandık çevrelerinde elektrik ve jeneratör ihtiyacını mutlaka gözden geçirsinler. O gün hiçbir sandık çevresinde ‘elektrik kesildi’, ‘trafoya bilmem ne girdi’ mazereti oluşmasın. Oylar sayıldıktan sonra sandıkların güvenli bir şekilde kurullara ulaştırma meselesi de var. Bizim görevimiz; sandıklar sayıldı ve güvenle ilçe seçim kurullarına ulaştırılıncaya kadar. Arkadaşların süreci takip etmeleri ve sağlıklı bir şekilde teslim edilmesi ve o gün görev yerlerinden terk edilmemesi gerekir."

Yerel seçimin en zor geçeceği yerin, mahalleler olacağına söyleyen Karaloğlu, mahalle muhtarlığına çok fazla aday olduğunu ve yarışın mahallelerin huzuruna yansımaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.

"Direklere rastgele kendi fotoğraflarını ve afişlerini asmalarını doğru bulmuyoruz"

Seçim bittikten ve kazanan aday açıklandıktan sonra seçim dönemindeki tartışmaların da son bulması gerektiğini dile getiren Karaloğlu, "O tartışmalar devam ederse mahalledeki huzursuzluk da devam eder ve bu da topluma yansır. Daha dikkatli takip edilmesini arzu ediyoruz. Muhtarlar son dönemde itibarları dolayısıyla, hem de sosyal hakları bakımından durumları yükselince vatandaşımız muhtar olmayı arzuluyor. Bu da doğal haklarıdır ama bunun toplumsal huzurumuza yansıması olmamalı. Bu seçimde çevre konusunda hem çevre kirliği ve ses kirliliğiyle ilgili bazı siyasi partiler seçim kampanyalarında çevreye duyarlı davranacaklarını ilan ettiler. Plastikten yapılan bayrak ve afiş kullanmayacaklarını, gürültü propagandaların olmayacağını söylediler. Bu bizi mutlu etti. Antalya’da bütün siyasi partilerin çevre konusunda ve gürültü konusunda duyarlı olmasını istiyoruz. Özellikle mahalle muhtarlığına aday olan arkadaşların mahallerinde elektrik direklerine, binaların dış cephelerine rastgele kendi afişlerini ve fotoğraflarını yapıştırmalarını kesinlikle doğru bulmuyoruz. Bir mahalleye muhtar adayı olan arkadaşın, en öncelikli görevi mahallenin temizliğidir. Aday olduğu mahallenin çevre temizliğine dikkat etmeyen muhtarın da mahalleye muhtar olmayı da hak ettiğini düşünmüyorum. Hem adayların bu konuya dikkat etmelerini öneriyoruz" dedi.